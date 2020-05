Bivšeg ministra obrane Antu Kotromanovića nije iznenadila ostavka Damira Krstičevića, a priznaje kako je očekivao da ju premijer Andrej Plenković neće prihvatiti

'Na jedan način me nije iznenadila njegova ostavka iako sam očekivao u jednom trenutku da Plenković neće prihvatiti. Ovo nije vrijeme za likovanje zbog nečije ostavke. Ovo je izazovno ministarstvo . Pogotovo jer smo imali niz incidenata, od Afganistana , pada helikoptera, rezanja proračuna, neuspješna nabava. Potpuno razumijem čovjeka. Neka nađe svoj mir kao što sam ja našao mir u planinama', osvrnuo se na ostavku Damira Krstičevića, također bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL Danas .

rijetki dogurali do kraja

'Svaki novi dan u životu vojnika je novo dokazivanje. Ministarstvo obrane je veliki sustav. To su naši heroji, ratnici, svima moramo radit podršku', naglasio je.

Kaže kako je vrlo teško govoriti o uzroku nesreće te da će istraga pokazati je li bilo propusta.

Kotromanović kaže kako po Zakonu o obrani Ministarstvo ne mogu voditi državni tajnici te da u MORH-u ima dobrih ljudi.

'Tomislava Ivića znam desetak godina, kvalitetna osoba. Ministar mora biti osoba koja ne podliježe emocijama. Treba ovo sve izgurati do izbora. Nadam se da će odrediti jednu osobu. Ne znam kako to može funkcionirati bez čelne osobe', komentirao je Kotromanović izjavu premijera Andreja Plenkovića kako do kraja mandata ove Vlade neće biti imenovan novi ministar obrane.