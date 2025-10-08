Kosovo dobilo dronove samoubojice, Vučić zgrožen: 'Sanjaju obnovu Otomanskog carstva'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je u srijedu Tursku da, naoružavajući Kosovo, krši Povelju Ujedinjenih naroda (UN) i rezolucije Vijeća sigurnosti UN

Kosovski premijer Albin Kurti objavio je ranije danas da je Turska, prije roka, isporučila Prištini dronove-samoubojice Skydagger, poznate i kao RTF Skydagger FPV. "To su borbeni dronovi opremljeni eksplozivnim uređajima s ciljem pogađanja pokretnih i statičnih neprijateljskih ciljeva. Kupnjom ovog kontingenta bespilotnih letjelica, osim dronova Bayraktar TB2 ​​i Puma, nastavljamo povećavati udarnu moć naše vojske s ciljem izgradnje sposobne i koherentne sile sa novim tehnološkim dostignućima i suvremenom taktikom ratovanja", objavio je Kurti je na svom Facebooku.

A sigurnost regije? Vučić je na vijest iz Prištine promptno reagirao na platformi X porukom da je "zgrožen gestom Turske" i ustrajnim naoružavanjem Prištine. "Zgrožen sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN-a i Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN-a, kao i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini", poručio je Vučić. Ankari je prigovorio da ne mari za sigurnost regije. "Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu i da ponovo sanja o obnovi Osmanskog carstva. Srbija je mala zemlja, ali razumijemo njihove prave namjere", napisao je Vučić X-u.

'Nastavak teroriziranja srpskog naroda' Reagirao je i vladin Ured za Kosovo i Metohiju čiji je direktor Petar Petković ponovio Vučićevu ocjenu da je Srbija "razumjela poruku" i da "nije slučajno" što su dronovi isporučeni Kosovu tri mjeseca prije ugovorenog roka. Turska je to učinila, smatra Petković, "svega nekoliko dana prije lokalnih izbora", kako bi se prištinskom premijeru pružila "neophodna podrška pred izbore 12. listopada da bi bio u prilici nastaviti terorizirati srpski narod". Petković je rekao da će Beograd "nastaviti odgovorno čuvati mir i stabilnost, unatoč oružanim savezima koji se stvaraju na štetu mira i predstavljaju izravnu prijetnju".

