Kosor se prisjeća: Nije ovo najprljavija kampanja, imali smo strašne kampanje. Vlado Gotovac u jednoj je gotovo ubijen. Meni su pjevali 'O Suzana zamazana’

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je aktualne teme i predizbornu kampanju, posebice onu u Zagrebu, ali i uspon HDZ-a u Slavoniji

Što se tiče Miroslava Škore kaže za N1 kako on ne može pobijediti na ovim izborima, ali je za njega uspjeh to što je ušao u drugi krug.

“On se želi pozicionirati kao lider desnice”, kaže Kosor i dodaje: “On igra na domoljublje i gradi sanitarni kordon prema Tomaševiću koji kao nije dovoljno domoljub.” Podsjetila je i na to da Škoro u debati na N1 televiziji nije znao kojom je brigadom zapovijedao Blago Zadro, a da bi to morao znati.

“Učinilo mi se tada da Tomašević ima sjajnu priliku poentirati. Nije to učinio, vjerojatno zbog toga što ni on nije znao za 204. vukovarsku brigadu”, kaže ona.

“Njihovo sučeljavanje mi izgleda kao neko odbrojavanje s Tomaševićeve strane, kao da on samo čeka da to prođe”, govori.



O premijerovoj izjavi da su neki šutjeli dok je on bio meta kaže: “On sve što se događa u državi gleda s osobne strane, nu mene, meni je najteže. Ne vidim da se ostatak ljevice nešto pretrgao u ovoj kampanji. Čini mi se da je šef SDP-a u pričuvnoj poziciji, nije plakao nad Tomaševićevom sudbinom. Vidim da on ima neku vrstu policijske pitanje. To je ok.” Dodaje i da bi Tomašević trebao nositi kacigu dok se vozi biciklom jer zakon to propisuje, ali i da se neće moći voziti biciklom ako bude obavljao gradonačelnički posao.

“Imam veliku dvojbu. Bojim se da mnogi neće izaći jer ne vide svog kandidata. Čini mi se ipak da ti ljudi kojima je Tomašević okružen neće biti dovoljni ako pobjedi, a izvjesno je da hoće”, govori Kosor. Smatra da je krug oko Tomaševića previše zatvoren i da ih je ponio trenutni uspjeh. “Trebali bi se vratiti u prošlost i vidjeti druge stranke koje su ovako buknule i onda su potpuno nestale”, podsjeća na Živi zid i ORAH.

“Bit će najzanimljiviji njihov odnos s SDP-om”, kaže.

Na pitanja o odnosima u HDZ-u kaže kako bi se moglo reći da Ivan Anušić iz Osijeka “diže glavu”, te kako je već nekoliko puta pokazao da kao potpredsjednik stranke neće biti samo ‘dizač ruku’.

“On je pobijedio u prvom krugu. Ako sada pobijedi i Radić, on će to sve pripisati svom angažmanu, i to s pravom. On je desna struja u HDZ-u. Plenković ne bi trebao odavati taj dojam bezbrižnosti i obraćati se svima von oben. Njegov osobni izbor u Zagrebu je bio Davor Filipović i on je postigao loš rezultat. Uložio je puno toga na svoje ime. I sad ulaže previše na svoje ime”, govori.

“Nikad nijedan predsjednik HDZ-a ne može mirno spavati. Osim Tuđmana. Još osjećam beštek za 24 osobe u leđima, skupa sa žličicama”, govori kroz smijeh.

“Bez obzira na njegov gard i to što se okružio ljudima koji ga bespogovorno slušaju, mora znati da će doći dan kad će netko reći ‘E sad ćemo podvući crtu'”, govori o trenutnom premijeru.