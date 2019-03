Kosor prozvao šefa Državnog arhiva za revidiranje povijesti: To nije slučajna izjava, time se šteti i HDZ-u

Tekst na stranicama HDZ-a u kojem se jedan od utemeljitelja te stranke i šef Državnog arhiva Dinko Čutura hvali kako je osnivački Sabor HDZ-a bio prvi Sabor jedne nesocijalističke stranke već je izazvao reakcije. No, danas se o tome oglasio i Darinko Kosor, predsjednik HSLS-a koji je osnovan ranije od HDZ-a

'Kad bi to rekao netko tko je neuk i tko nije povjesničar, onda na to ne bih reagirao. Ali pošto je Čutura povjesničar, član udruge utemeljitelja HDZ-a i ravnatelj Državnog arhiva, to nije slučajna izjava. To je namjerna izjava i ona je opasna jer radi se o reviziji moderne političke povijesti RH. Svi znaju da je prva demokratska stranka koja je osnovana HSLS i to 25. svibnja 1989. a tek nakon toga 17.lipnja HDZ. Čak je i inicijativni skup HSLS-a bio sedam dana prije HDZ-a 21.veljače, a njihov je bio 28. veljače', komentirao je Kosor novinarima u Saboru.