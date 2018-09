Kosor: Ne idem na prosvjed, ali branitelji imaju pravo prosvjedovati i ne treba ih stigmatizirati

Mirovinska reforma od jučer je u javnoj raspravi, a HDZ-ovi koalicijski partneri Branko Hrg i Darinko Kosor, iako je načelno podržavaju, nadaju se još nekim izmjenama. O tome su progovorili na press konferenciji u Saboru gdje su se na novinarska pitanja dotaknuli i najavljenog prosvjeda u Vukovaru

'Svi osiguranici, i oni stariji i mlađi od '62. godišta imat će dodatak od 27 posto. Kompromis je bio da ostane otvoren povratak u 1. stup. Na to smo pristali jer vjerujemo da će većina ostati u 2. stupu, a eventualno oni koji su radili za minimalac, a to je oko jedne trećine radnika, vratit će se u 1. stup', kazao je Kosor na press konferenciji.

Dvojac HDZ-ovih koalicijskih partnera očekuje da se u javnom raspravi eventualno izmjene i neke druge stvari, poput roka prilagođavanja za duži radni vijek. Naime, intencija je da će od 2031. godine za punu starosnu mirovinu svi morati raditi do 67. godine. 'Rok je snižen s 20138. na 2031., ali očekujemo da se nađe kompromisno rješenje i da to neće biti 2031.', kazao je Hrg, dodavši da bi se nekim zanimanjima, poput liječnika, trebalo dati i mogućnost da rade do 70. godine života.

Kosor je podržao i ideju oštrije penalizacije za odlazak u prijevremenu mirovinu, no očekuje da se nađe rješenje i za penalizaciju poslodavaca koji radnike šalju u prijevremenu mirovinu.