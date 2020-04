Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da izgleda da smo mi u ovom trenutku, zahvaljujući mjerama i svijesti građana, na neki način zauzdali virus

"Naravno da oprezni moramo biti i dalje, ali to nam je omogućilo da razmišljamo o reaktivaciji zdravstvenog sustava. Svjedočimo o tome da on nije u ovom trenutku znatnije opterećen bolesnicima koji su COVID-19 pozitivni. Stoga u drugoj fazi sektorske politike dolazi do reaktivacije zdravstvenog sustava i jedna od stvari koje ćemo rješavati su liste čekanja. Njih ćemo evaluirati, za to postoje timovi na svakom od radilišta koji se bave određenom problematikom te će se zvati pacijente", kazao je Beroš.

"Reaktivacija neće biti odjednom, ona će biti postupna, planirana i već smo u koordinaciji s ravnateljima zdravstvenih ustanova razradili planove koji uključuju prostorne uvjete, poglavito u Zagrebu gdje smo imali potres, zatim kadrovske uvjete i organizaciju rada koja će, vrlo vjerojatno biti u smjenama, s radom i vikendom i drugačijim radnim vremenom", dodao je.

Kadrovsko pitanje postoji, no u ovom trenutku nema većeg prodora virusa u zdravstveni sustav. Za zarazu na plućnom odjelu KBC-a Split kazao je da je upoznat sa situacijom.