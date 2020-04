Kineski bruto domaći proizvod (BDP) pao je u prvom tromjesečju ove godine 6,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, što je prvi pad drugog po veličini svjetskog gospodarstva od 1992., kada su se počeli pratiti ti podaci, i veći nego što su analitičari očekivali. Povijesni pad kineskog gospodarstva posljedica je strogih mjera vlasti usmjerenih na suzbijanje širenja koronavirusa, koji je izbio u Kini krajem prošle godine, zbog čega su uvedene karantene, prekinut promet, zatvorene tvornice i trgovački lanci

U petak objavljeni podaci kineskog ureda za statistiku pokazuju da je pad gospodarstva veći od procjena analitičara, koji su u prosjeku očekivali pad od 6,5 posto.

Procjene 57 analitičara u anketi Reutersa znatno su se razlikovale, pa su se kretale od pada za 28,9 posto do rasta za 4 posto.

Pad za 6,8 posto pokazuje da je koronakriza dovela do oštrog zaokreta trendova, s obzirom da je u posljednjem lanjskom tromjesečju gospodarstvo poraslo za 6 posto.

Prema podacima ureda za statistiku, u prvom je tromjesečju BDP pao za 9,8 posto u odnosu na prethodni kvartal.

Padu gospodarstva snažno je pridonio pad potrošnje stanovništva. Jutros je objavljeno da je promet u trgovini na malo u ožujku potonuo 15,8 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, dok su analitičari očekivali pad od 10 posto.

U prva dva mjeseca ove godine promet u maloprodaji pao je za 20,5 posto na godišnjoj razini jer su vlasti naredile blokade u većem dijelu zemlje, zabranile javna okupljanja i zatvorile mnoge trgovine i restorane.

Zbog toga su u razdoblju od siječnja do ožujka oštro pale i kapitalne investicije, za 16,1 posto na godišnjoj razini.

Pritom su privatne kapitalne investicije, koje čine oko 60 posto svih investicija u zemlji, u prvom tromjesečju pale za 18,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Jutros je, također, objavljeno da je industrijska proizvodnja u ožujku pala za 1,1 posto na godišnjoj razini, manje nego što su analitičari očekivali, nakon što je u prva dva mjeseca ove godine potonula 13,5 posto.

Poremećaj i ponude i potražnje

I dok je Kina uglavnom uspjela zauzdati širenje koronavirusa, vlasti se plaše mogućeg drugog vala širenja infekcije, a analitičari upozoravaju da bi mogli proći mjeseci dok se gospodarska aktivnost ne vrati na normalne razine.

„Prije ožujka svi su očekivali V-oblik oporavka kineskog gospodarstva jer se zapravo radilo o poremećaju ponude u Kini, no u međuvremenu je došlo da velikog udara na unutarnju potražnju. Nakon koronavirusa, čak i kada su karantene i blokade ukinute, ljudi su oprezni pri kupnji. Trgovački centri su otvoreni, no ljudi ne kupuju kao prije i to je ključno“, kaže Bo Zhuang, ekonomist u tvrtki TS Lombard.

Isto tako, slabi i inozemna potražnja jer su u svim najvećim svjetskim gospodarstvima veliki dijelovi paralizirani zbog strogih mjera usmjerenih na suzbijanje virusa.

Zbog toga je jasno da će najveća svjetska gospodarstva uroniti u recesiju.

Ovih je dana Međunarodni monetarni fond (MMF) objavio procjenu prema kojoj bi globalno gospodarstvo ove godine moglo pasti tri posto, a sadašnju je krizu usporedio s Velikom depresijom 1930.-ih godina.

"Blokada (zbog suzbijanja pandemije) potaknut će najgoru recesiju od Velike depresije, daleko goru nego u vrijeme globalne financijske krize", poručio je MMF.