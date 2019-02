Kopnena Hrvatska probudila se u minusu, a pogledajte kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Kopneni dio Hrvatske u subotu ujutro se probudio uglavnom s temperaturama u minusu, dok je na Jadranu temperatura bila iznad nule, a na jugu čak i osam stupnjeva

Puhat će većinom slab vjetar, na moru do umjeren sjeverozapadni, popodne i zapadni.

Najniža jutarnja temperatura kretat će se od -3 do 2, na obali i otocima od 3 do 8. Najviša dnevna temperatura bit će od 11 do 16 stupnjeva.

Uglavnom sunčano, s temperaturama iznad deset stupnjeva, nastavit će se i idući tjedan u cijeloj Hrvatskoj. Detaljniju vremensku prognozu za sedam dana pogledajte u galeriji u nastavku ili na stranicama DHMZ-a.