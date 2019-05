HDZ-ov analitičar Kopal objasnio: Dogodio nam se crni labud

Rezultate europskih izbora, po kojima su i HDZ i SDP osvojili po četiri mandata u Europskom parlamentu, što je veliki uspjeh za SDP, dok HDZ s time ne bi trebao biti previše zadovoljan s obzirom da je tijekom večeri imao pet mandata i nadao se čak i mogućem šestom, za N1 televiziju komentirao je savjetnik premijera Andreja Plenkovića i voditelj HDZ-ove kampanje Robert Kopal

Smatra kako je kampanja bila dobra te da HDZ nije počinio grešku, ali priznaje kako nije zadovoljan sa četiri osvojena mandata.

'Dogodilo se što se rijetko događa, a to je crni labud. To kad se dogodi, ljudi traže kojekakva rješenja zašto se to dogodilo, obzirom na odstupanje od istraživanja. Oko 90 do 95 posto naših istraživanja se poklapalo s ovim rezultatima. Kad se pogleda Europu, događa se puno teško predvidljivih stvari. HDZ-u se to nažalost dogodilo, glasovi su se disperzirali na jako puno fronti. Bile su 33 liste, izlaznost koja je 20 posto nadmašila izlaznost 2013.", rekao je Kopal za N1.