Picula: SDP je ostvario zadane ciljeve od tri mandata, uspjeli smo konsolidirati stranku

Čak tri mandata SDP-u su projecirale predizborne ankete, a toliko ih u stožeru te stranke na Iblerovom trgu u Zagrebu iščekuju i nakon objave izbornih rezultata, što se očekuje tek iza 23 sata. Nakon objavve prvih izlaznih anketa u SDP-u nije bilo razloga za razočarenje

19:20 Kandidatkinja SDP-a Biljana Borzan kazala je da je SDP ostvario rezultat koji si je zacrtao. 'No zanimljivim se pokazuje rasap glasova na desnici, HDZ je dobio puno manje nego što je očekivao, a manje stranke su im dosta toga uzele. Na desnici je očito nezadovoljstvo radom vladajuće stranke. Pouzdano znam da su sukobi u SDP-u utjecali na to da HDZ slabi. Koliko su naštetili nama, toliko su naštetili i njima', smatra.

'Postigli smo zadane političke ciljeve i to su i realno postavljeni ciljevi. Negdje smo računali da bi u okolnostima u kojima se SDP našao, a to je ipak nakon dvije godine različitih unutarnjih turbulencija, uspjeli smo konsolidirati pozicije stranke. Prije nekoliko mjeseci smo kao prva stranka krenuli u pripreme za ove izbore, donijeli na vrijeme program i sigurno je jedan od razloga uspjeha i lista koja je dobro sastzavljena od pojedinca koji imaju jasan politički identitet', kazao je za tportal Tonino Picula u prvoj reakciji na izlazne ankete.

Iza 18 sati u SDP-ovom stožeru osim novinara još nije bilo nikoga od stranačkih dužnosnika i kandidata, no kako se bližila objava izlaznih anketa i zatvaranje birališta simpatizeri i članovi počeli su stizati na Iblerov trg. Ipak, u 19 sati u središnjici je još uvijek bilo više novinara nego simpatizera SDP-a.

U SDP-u su u kampanji govorili kako očekuju tri mandata, a to je u intervjuu za tportal bio kazao i nositelj SDP-ove liste Tonino Picula.

Odgovorio je tada i što ako SDP ne ispuni cilj osvajanja 200 tisuća glasova.

'Onda bismo morali konstatirati neuspjeh te analizom lanca odlučivanja i kvalitete kampanje doći do razloga. Ali o takvom ćemo scenariju ako do njega uopće dođe. Sada smo u kampanji i vjerujem, a to potvrđuju sva istraživanja javnog mnijenja, da će SDP dobiti tri euromandata', kazao je Picula.