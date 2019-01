Konzervativci su izgubili bitku, no žele dobiti rat: Koji su im sljedeći koraci nakon propasti referenduma?

Dvije referendumske inicijative, Istina o Istanbulskoj i Narod odlučuje, uložile su ogroman trud kako bi se raspisali referendumi o deratifikaciji Istanbulske konvencije i promjeni izbornog sustava. Nakon jučerašnje pljuske iz Ustavnog suda, pitanje je koji su njihovi daljnji koraci. Prosvjedi? Tužbe? Uz to se nameće pitanje je li uoči europskih i predsjedničkih izbora oslabljena snaga ovih inicijativa u političkoj areni

Iz obje su inicijative za tportal potvrdili kako ne razmišljaju o organizaciji prosvjeda. No otkrili su nam što planiraju.

'Što se tiče pitanja referenduma za pravedniji izborni sustav, to ćemo vidjeti, ovisno o odluci Sabora. Ali bez obzira na odluku Sabora i Ustavnog suda, i dalje ćemo raditi na području jačanja demokracije u Hrvatskoj, razotkrivati korupciju i nesposobnost vladajućih struktura, nastojati prepoznati bitne društvene probleme, artikulirati ih i predstaviti javnosti za raspravu ili referendum. Nama je stalo do toga da Hrvatska postane zdravo i demokratsko društvo, a uz koaliciju HDZ-SDP na vlasti to nije moguće', kazao je Hrvoje Pende iz inicijative Narod odlučuje.