Konačno se zna koliko trgovaca je radilo nedjeljom, a koliko na Sve svete

'Mi smo odmah upozoravali da će zakon izazvati nered na tržištu što se i dogodilo tako što su lokalne samouprave donosile neke svoje uredbe o sajmenim danima, pa pretpostavljam da je to unijelo jedan nered na tržište, pa je tu pretpostavljam bilo i nekih prekršaja', rekao je Mirko Budimir , predstavnik malih trgovaca u HUP-u.

Dorotea Jurčić iz pravnog tima Glasa poduzetnika ustvrdila je da je u pitanju jako mali broj prekršaja, a trgovce koji su dobili prijavu savjetovala je da uzmu odvjetnika.

Propisane kazne za pravne osobe su od 660 do više od 39 tisuća eura - za odgovorne osobe unutar pravnih osoba kazne su od 530 do više od 9000 eura, i za obrtnike kazna od 530 do više od 13 tisuća eura.