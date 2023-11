Komšić iskoristio priliku pa u New Yorku ponovo kritizirao Plenkovića

Tvrdi da se oko BiH igraju različite geopolitičke igre, a dijelom toga vidi i pokušaje osporavanja pozicije visokog predstavnika. Kazao je kako osobno podupire postojanje OHR-a sve do provedbe ciljeva i uvjete za okončanje međunarodne supervizije što ih je PIC definirao još 2008. No ne podupire to kako sada radi Schmidt, jer mu se ne sviđaju njegove intervencije u izborni sustav, a uz to smatra nedostatnim druge mjere što ih je aktualni visoki predstavnik do sada poduzeo.

"Zabrinuti smo i zbog izjava premijera susjedne države da su lobirali kod visokog predstavnika kako bi donio izmjene izbornog zakona BiH koje odgovaraju interesima te države. Ovdje naravno mislim na premijera susjedne Hrvatske što može biti značajan dokaz pristranosti visokog predstavnika", kazao je Komšić koji tvrdi da države-susjedi BiH utječu na uspostavu etnički čistih dijelova te zemlje koje onda de facto kontroliraju.

Odmah mu je odgovorio hrvatski veleposlanik pri UN-u Ivan Šimonović, koji je kazao kako Hrvatska pozdravlja produženje mandata misije Althea te smatra da BiH unatoč poteškoćama postiže napredak na europskom putu, u čemu može računati na punu potporu Zagreba.

"Želim naglasiti našu potporu visokom predstavniku Schmidtu. Njegove su odluke značajno unaprijedile političku stabilnost i funkcionalnost BiH", kazao je Šimonović dodajući kako je nužno nastaviti rad na ustavnim reformama u BiH odnosno izmjeni izbornog zakona kako bi se osigurala ravnopravnost konstitutivnih naroda i svih građana.

Potom je istaknuo kako Komšić, za razliku od BiH kao države, nema potporu Hrvatske. "Hrvatska ga ne priznaje kao legitimnog člana Predsjedništva BiH. On je preuzeo taj položaj manipulativnim izbornim inženjeringom. Iskreno se nadamo kako će izmjene izbornog zakona spriječiti takve manipulacije u budućnosti", kazao je Šimonović na Vijeću sigurnosti UN, no to nije bio kraj polemika na sjednici.

Schmidt upozorio na "nezabilježene napade na ustavni poredak" iz RS

U svom je izvještaju Schmidt upozorio kako su na djelu "do sada nezabilježeni napadi na Daytonski sporazum i ustavnopravni poredak BiH", u što je svrstao i napade na njega samoga kao i na Ustavni sud BiH.

Istaknuo je da odgovornost za te napade leži na vlastima Republike Srpske na čelu s njenim predsjednikom Miloradom Dodikom, koji se nalazi pod sankcijama SAD i Velike Britanije zbog prijetnji Daytonskom sporazumu.

Ocijenio je kako vlasti RS iskrivljenim tumačenjem odredbi Daytonskog sporazuma pokušavaju provesti secesionističke ciljeve.

“Država Bosna i Hercegovina nije savez država niti konfederacija. Na teritoriju Bosne i Hercegovine postoji samo jedna država, a to je Bosna i Hercegovina”, naveo je Schmidt.