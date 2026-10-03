Komemoracija za siročad stradalu u ustaškom logoru: 'Oteti, oduzeti od roditelja, zaraženi...'

U ime organizatora, SNV-a i Vijeća srpske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije Jelena Nestorović poručila je kako su došli da bi sačuvali sjećanje na živote i postojanje djece koja su tragično stradala.

"Njihovi kratki životi vidjeli su više zla nego što običan čovjek vidi u čitavom svom vijeku: rastavljeni, oteti, oduzeti od svojih obitelji, prevoženi stočnim vagonima, zaraženi bolestima, okruženi glađu, smrću i bešćutnošću. Na to se svelo njihovo tek započeto djetinjstvo", upozorila je Nestorović, priopćeno je iz SNV-a.

Poručila je kako su se okupili i da bi se prisjetili ljudi koji su se u teškim vremenima zločinačkog ustaškog režima odupirali politici zla - poput Diane Budisavljević, Ante Dumbovića, Ive Pedišića, Kamila Beslera, građana Siska, seljaka iz okolnih mjesta, koji su tu djecu prihvaćali i brinuli se o njima s mišlju da će ih jednog dana možda predati njihovim obiteljima, u onoj sretnijoj varijanti ishoda.

"Ti ljudi su se organizirali i svojim vlastitim pojedinačnim zalaganjem i hrabrošću pridonosili dobru i humanosti", istaknula je.