Kolnici su mokri i vlažni, a mogući su i odroni

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost u Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru, ima je i na dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb između Oštrovice i tunela Tuhobić, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub (HAK)

Zabrana prometa za teretna motorna vozilima najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na važnijim državnim cestama bit će u petak, 5. siječnja od 15 do 23 sata, subotu, 06. siječnja od 14 do 23 sata, nedjelju, 7. siječnja od 12 do 23 sata. Zabrana se odnosi na državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC66 (Pula-Labin-Opatija), DC23 (Žuta Lokva-Senj), ali na autocestama i na državnoj cesti DC1, zabrana ne vrijedi.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta bit će u prekidu katamaranska linija 9141 Pula - Zadar. Trajekti i ostali katamarani plove redovito.