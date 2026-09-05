komemoracija u beogradu

Mladića slavili kao heroja, a onda izrekli jezivu poruku: 'Samo leševi plivaju nizvodno'

I.V.

05.09.2026 u 16:23

Komemoracija Ratku Mladiću
Komemoracija Ratku Mladiću Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
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U beogradskom Domu Vojske Srbije u petak je održana komemoracija Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske koji je 27. kolovoza preminuo u Haagu, gdje je služio doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini

Komemoraciji je prisustvovao i srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić, iako srbijanske vlasti naglašavaju da skup nije organizirala država, već udruga umirovljenih generala.

Ispred Doma Vojske Srbije prije početka komemoracije okupilo se oko 150 ljudi, dok se u obližnjem parku okupilo još dvjestotinjak Mladićevih pristaša. Neki od njih nosili su vojne uniforme, a među okupljenima bilo je i onih s majicama na kojima je pisao 'Heroj'.

Na komemoraciju su stigli članovi Mladićeve obitelji, njegovi bivši suborci i ratni vojni invalidi, kao i organizirana skupina koja je autobusom stigla iz Bosne i Hercegovine.

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Mladića ponovno predstavljali kao heroja

Prvi je govorio umirovljeni general-pukovnik Branko Krga, nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije. U svom govoru tvrdio je da je Mladić 'branio srpski narod od progona i uništenja', spominjući progone Srba iz prethodnih ratova, prenosi Radio Sarajevo.

U takvom prikazu rata, međutim, nije bilo mjesta za opsade i razaranje gradova, etničko čišćenje, masovne zločine i sustavno nasilje nad civilima koji su pratili ratove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Potom je govorila ruska povjesničarka Jelena Guskova, koja je godinama iskazivala divljenje Mladiću. O njemu je napisala dvije knjige, više ga puta posjetila u Haagu i razgovarala s njim.

Komemoracija za Ratka Mladića u Beogradu
  • Komemoracija za Ratka Mladića u Beogradu
  • Komemoracija za Ratka Mladića u Beogradu
  • Komemoracija za Ratka Mladića u Beogradu
  • Komemoracija za Ratka Mladića u Beogradu
  • Komemoracija za Ratka Mladića u Beogradu
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Komemoracija za Ratka Mladića u Beogradu Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC

Govorio je i Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, koji je na komemoraciji izrekao jednu od najjezivijih poruka.

'Ličnost je onaj koji pliva uzvodno, jer samo leševi plivaju nizvodno. A srpski narod odvajkada pliva uzvodno, prema izvoru, tj. slobodi, a među prvim plivačima bio si ti, generale Mladiću', rekao je Ostojić.

Posebno jeziva poruka zbog zločina u Višegradu

Ostojićeve riječi izazvale su dodatnu pozornost zbog činjenice da su tijekom rata u BiH tijela brojnih bošnjačkih civila ubijenih u Višegradu bacana u rijeku Drinu.

Svjedočanstva o tijelima koja su plutala rijekom i dolazila do brana hidroelektrane zabilježena su tijekom rata, a posmrtni ostaci žrtava kasnije su ekshumirani iz korita Drine i s obala jezera Perućac.

Na kraju komemoracije govorio je i general Živomir Ninković, Mladićev ratni suborac. Ponovio je tvrdnje da Mladić i njegove snage nisu odgovorne za genocid u Srebrenici, masakr na sarajevskoj tržnici Markale ni zločin na Tuzlanskoj kapiji.

Ninković pritom nije objasnio tko bi, prema njegovim tvrdnjama, bio odgovoran za te zločine.

Vučić i Dodik nisu došli

Na komemoraciji nisu bili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Ratko Mladić je u Haagu pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona, terora nad civilnim stanovništvom i drugih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH.

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove potvrdio je njegovu odgovornost za najteže zločine, a presuda je pravomoćna.

Unatoč tome, njegovi pristaše u Beogradu i danas ga pokušavaju prikazati kao ratnog heroja, dok se odgovornost za zločine nastoji negirati ili prebaciti na druge.

Komemoracija je zbog toga izazvala oštre reakcije u regiji i Europi, a ponovno je otvorila i pitanje odnosa Srbije prema veličanju osuđenih ratnih zločinaca.

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