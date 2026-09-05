Mladića slavili kao heroja, a onda izrekli jezivu poruku: 'Samo leševi plivaju nizvodno'

U beogradskom Domu Vojske Srbije u petak je održana komemoracija Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske koji je 27. kolovoza preminuo u Haagu, gdje je služio doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini

Komemoraciji je prisustvovao i srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić, iako srbijanske vlasti naglašavaju da skup nije organizirala država, već udruga umirovljenih generala. Ispred Doma Vojske Srbije prije početka komemoracije okupilo se oko 150 ljudi, dok se u obližnjem parku okupilo još dvjestotinjak Mladićevih pristaša. Neki od njih nosili su vojne uniforme, a među okupljenima bilo je i onih s majicama na kojima je pisao 'Heroj'. Na komemoraciju su stigli članovi Mladićeve obitelji, njegovi bivši suborci i ratni vojni invalidi, kao i organizirana skupina koja je autobusom stigla iz Bosne i Hercegovine.

Mladića ponovno predstavljali kao heroja Prvi je govorio umirovljeni general-pukovnik Branko Krga, nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije. U svom govoru tvrdio je da je Mladić 'branio srpski narod od progona i uništenja', spominjući progone Srba iz prethodnih ratova, prenosi Radio Sarajevo. U takvom prikazu rata, međutim, nije bilo mjesta za opsade i razaranje gradova, etničko čišćenje, masovne zločine i sustavno nasilje nad civilima koji su pratili ratove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Potom je govorila ruska povjesničarka Jelena Guskova, koja je godinama iskazivala divljenje Mladiću. O njemu je napisala dvije knjige, više ga puta posjetila u Haagu i razgovarala s njim.

Komemoracija za Ratka Mladića u Beogradu Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC







+3 Komemoracija za Ratka Mladića u Beogradu Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC