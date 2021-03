Koliki su izgledi da se na otvorenom zarazimo novim sojem koronavirusa?

Dani su sve topliji, sve više vremena se provodi vani na svježem zraku. Aerosoli, sićušne čestice koje lebde zrakom, glavni su krivac za prenošenje koronavirusa. Zašto su na otvorenom male šanse za zarazu koronavirusom i treba li se više kloniti pušača ili sportaša?

Prema nalazima znanstvenika, prenošenje koronavirusa događa se uglavnom u zatvorenim prostorijama. „Zato što je cirkulacija zraka na otvorenom mnogo veća. Imate strujanje vjetra pa se tako vrlo brzo koncentracija aerosola razrjeđuje“, kaže Nico Mutters, šef Instituta za javno zdravlje pri Sveučilišnoj klinici u Bonnu, za Deutsche Welle. Slično kaže i virusolog Aleksander Kekule, ali dodaje – to sve važi ako se i na otvorenom drži razmak od najmanje metar i pol. „Ako ne držite taj razmak, gledate se licem u lice i glasno pričate, pjevate, vičete, pljujete – onda se, umjesto aerosolima, možete zaraziti kapljično.“

Studije potvrđuju da je opasnost od zaraze vani ekstremno niska. Jedno istraživanje iz Kine je proučilo 7.324 slučaja zaraze – samo u jednom slučaju na otvorenom. Kekule kaže da to isto važi za mutacije virusa – one su nešto zaraznije, ali mjere ostaju iste. „Mutanti ne lete dalje", kaže virusolog. Kako utječe vjetar? „Što vjetrovitije, to će prije biti razbijeni oblaci aerosola koje čovjek proizvodi", kaže Gerhard Scheuch, fizičar i istraživač aerosola. Na pitanje je li recimo na livadi gdje borave različite grupice ljudi moguće da vjetar odnese aerosole od jedne do druge grupe, Scheuch kaže da je to praktično nemoguće. „Samo zbog tjelesne temperature se stvara neka vrsta zračne struje koja uglavnom, kao kod kamina, ide prema gore“, priča ovaj fizičar za DW. Jer, tjelesna temperatura od oko 37 stupnjeva je uglavnom viša od vanjske temperature. „Time se topliji zrak penje gore, pa i taj oblak aerosola."

Jedna studija u Iranu je također potvrdila da vjetar ne igra nikakvu ulogu u prenošenju virusa. Što kad je vani toplo, a što kad je hladno? To nije do kraja znanstveno razjašnjeno. Američki istraživači su pratili razvoj infekcije u toplim, hladnim, suhim i vlažnim predjelima Kine – i nisu našli nikakve razlike. Jedna austrijska studija je ustanovila da ultraljubičasto zračenje Sunca ubija virus recimo na površinama, ali da to malo utječe na prijenos zaraze s čovjeka na čovjeka. Mutters kaže da se na Sunce ne treba oslanjati – više je ultraljubičastog zračenja ljeti, ali je recimo u snježnim predjelima ono još veće zbog refleksije snijega. Osim toga, on ukazuje na to da pandemija jednako pogađa i toplije i hladnije predjele. Kekule pak vjeruje da to ništa ne govori o samo biti stvari, jer pretpostavlja da se i u toplim predjelima ljudi masovno zaražavaju unutra. „Baš tamo više borave unutra gdje su klima-uređaji i ventilatori", kaže on. Ima li opasnosti od sporta? Stručnjaci kažu da i sportaši, recimo pri džogingu, trebaju drže razmak od metar i pol usprkos tome što, u stanju fizičkog opterećenja, dublje dišu i izbacuju više čestica u zrak. „Ako neko samo protrči pored vas, čak i na malom razmaku, rizik je vrlo nizak", kaže nam Birgit Wehner, istraživačica aerosola s Instituta Leibnitz.