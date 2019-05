Kolakušićev podsmijeh, fiksirani pogled i govor tijela poručuju: Ako itko zna - ja znam

Nakon svakog javnog nastupa budućeg europarlamentarca Mislava Kolakušića užare se društvene mreže. Tako je bilo i nakon gostovanja u Dnevniku Nove TV u ponedjeljak, u kojem je novu zvijezdu na hrvatskom političkom nebu 'grilao' novinarski veteran Mislav Bago. Upravo na tom primjeru bilo je jasno da ne prolazi sa svim sugovornicima ista tehnika, poručuje za tportal komunikologinja Nikolina Borčić

Mislav Kolakušić gotovo je na svaki pokušaj urušavanja svog mesijanskog imidža spasitelja hrvatskih građana odgovorio redom smijeha/podsmijeha, retoričkog pitanja ('Dakle, što mislite što radi zastupnik Europskog parlamenta na sjednici; Vi ste bili zastupnik pa to znate?') i jednoznačnog odgovora koji ne skriva uvjerenost u sebe i svoje sposobnosti, primjećuje Nikolina Borčić , profesorica političke komunikacije i ruskog jezika na VERN-u, komentirajući 'dvoboj' u Dnevniku Nove TV.

'Poznata je to tehnika u političkoj komunikaciji, podsmjehom i retoričkim pitanjem nekome kažete da ne zna, a da to niste direktno izgovorili. Protupitanjem uz smijeh/podsmijeh Kolakušić je poslao poruku: ja znam bolje. Podsmijehom/smijehom i protupitanjem trudio se umanjiti vjerodostojnost Mislava Bage . Uz umjerenu gestikulaciju, pogled koji ne miče sa sugovornika te općenito kontroliran govor tijela sugerira - ako itko zna, ja znam', analizira komunikologinja.

'Izgleda da će to sada biti tematski fokus, kao korupcija i neučinkovitost sudstva do sada. Imidž je dosad gradio kao sudac koji transparentno govori o korupciji i neučinkovitosti suda. Dobro je to pogođena tema, a imidž suca autoritet je u širokoj javnosti. Jer tko ne bi vjerovao, primjerice, liječniku koji govori o propustima lokalne bolnice u kojoj i sam radi? Takva argumentacija stvara dojam istine. A u konačnici, i brojni su građani sami iskusili muke po sudstvu i/ili korupciji', rezonira Borčić.

Nakon govora o korupciji, autom u bolju budućnost

Zasad se čini da je Kolakušić dobro odabrao novi tematski okvir: poziv na suradnju i podršku građanima i medijima ključna je argumentacija postizborne strategije. Autom do cilja, metafora je kojom opisuje svoju strategiju, svoj budući politički angažman. Strategija je to koja ga ujedno lišava odgovornosti za trenutno stanje u Hrvatskoj, upozorava Borčić, jer dok ne 'sagradi auto', ne može postići konkretne rezultate.

'Mi želimo sagraditi auto, europski izbori su kotači. Sada imamo kotače. Predsjednički su karoserija, a onda idemo po motor i mjenjač', ponavlja Kolakušić prvi dan nakon izbornih rezultata. 'Nitko mu ne može zamjeriti to što poziva građane na izlazak na izbore. Pritom trenutni rezultati pokazuju da je dosad uvjerio velik broj građana da 'ne govori zbog sebe, nego zbog njih'. Nije ni lijevo ni desno, nego za građane - ključan je argument u pozadini njegova govora. Nije li to već viđeno?', ukazuje komunikologinja Borčić.