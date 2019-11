Kolakušić: 'Želim plaću od minimalno 70.000 kuna i s obitelji bi živio na Pantovčaku'

Predsjednički kandidat Mislav Kolakušić otkrio je za RTL, između ostalog, zašto ljude u DIP-u smatra bjednicima

"Nećemo. Prije izbora za Europski parlament obišli smo cijelu Hrvatsku. Cijeli internet bio je preplavljen našim reklamama. Shvatili smo da to ne dovodi do željenih rezultata. Dobili smo 85 tisuća glasova, odnosno, svakog 13. birača."

Kako ćete se obraćati biračima?

"Isključivo putem javnih nastupa uživo. Imao sam previše negativnih iskustava. Neću izlatiti među ljude."

Potrošit ćete nula kuna?

"Tako je."

U prošloj kampanji potrošili ste nešto više od 61 tisuća kuna?

"Da, nešto više i to isključivo za nabavku zastava i jednog štanda. Ostalo su bili plaćeni oglasi na Facebooku i Googleu."

Prema nadzoru Državnog izbornog povjerenstva pronađene su dvije sporne stvari - jedan štand iako ih je bilo više i nikad niste dostavili dokumentaciju za njih. Zašto?

"Zato što je sramotno zahtijevati da vam netko dostavi račun za štand koji košta 200 kuna. To nije procedura i jesu li ikoga drugog tražili da im to dostavi? Nitko nije prijavio nijedan štand, nitko nije prijavio odijelo, cipele, čarape. Odlučili su reći da je udruga Antikorupcija plaćala reklamu. Ona nije potrošila niti jednu lipu. Oni su to toliko paušalno to izveli. Zato ih nazivam bjednicima, oni su bijednici."