Istraživanje otkriva: SDP se jako približio HDZ-u, a da su danas parlamentarni izbori treća snaga bio bi Kolakušić!

U redovnom mjesečnom istraživanju CRO Demoskop, RTL Danas otkriva kako su se napetosti u vladajućoj koaliciji oko prosvjetara, štrajk koji i dalje traje, kao i ostali događaji uoči Predsjedničkih izbora odrazili na rejting stranaka, ali i političara.

Most nakon fijaska na Europskim izborima, a onda i potpore Miroslavu Škori, nastavlja blago rasti - bira ih 5,7 posto ispitanika (u odnosu na 5,5 posto u listopadu). HSS koji podupire Zorana Milanovića je na 3,4 posto (3,5 u listopadu), a Živi zid bilježi rast od gotovo postotnog boda, no i dalje je to tek 2,8 posto (1,9 posto u listopadu).

Nakon sukoba oko prosvjetara, ali onda ponovno i ostanka u koaliciji, iako štrajk i dalje traje, HNS bilježi blagi rast u odnosu na listopad – sada su na 2,1 posto (1,7 posto u listopadu). Istu potporu kao u listopadu ima stranka zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića - 2 posto. Raste i HRAST - bira ih 1,5 posto ispitanika.

IDS je na 1,3 posto, isto kao i Neovisni za Hrvatsku (2,2 posto u listopadu), čiji je bivši član Zlatko Hasanbegović jučer predstavio svoju, novu stranku. Novu stranku, koju je nazvao po sebi ima i bivši član Živog zida Ivan Pernar, no potpora joj je pala (1,1 posto u odnosu na 1,9 posto u listopadu). Ostalih je 3,8, a dosta je i neodlučnih - 11,5 posto.