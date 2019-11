Kolakušić otkrio koliko zarađuje, koliko će potrošiti u kampanji, misli li ići u Vukovar te može li se ulica zvati po Paveliću

Mislav Kolakušić i dalje ustraje na svom planu da nakon što postane predsjednik države postane i premijer. Potvrdio je da ako na predstojećim predsjedničkim izborima ne osvoji 600.000 glasova ide natrag u Bruxelles jer 'ne želi kvariti veselje građanima'

Na pitanje gdje je nestao kaže za N1 da je u Europskom parlamentu i da na svakoj sjednici govori barem jednom i to hrvatski mediji ne prenose nego stvaraju naslovnice od nebitnih tema za život građana, a to što govori u EP-u nikoga ne zanima.

Smatra da je parlamentarni sustav nepopravljiv jer se stranke financiraju iz državnog proračuna, a on bi to ukinio i uveo financiranje stranaka doprinosom članova . 'Ako nema dovoljno zainteresiranih članova da budu taj dio kluba onda taj klub ne treba postojati.'

Na pitanje o ZDS-u kaže da se političar bavi organizacijom pravosuđa, a ne uređivanjem kako svaki sudac radi. 'Trenutno organizacija pravosuđa ne postoji, imate Vrhovni sud koji bi trebao ujednačavati sudsku praksu pa to uopće ne radi. Kad bih ja bio na vlasti, Vrhovni sud, imamo slučaj švicarskog franka, sastanu se suci koji imaju te predmete, pošalju zahtjev Vrhovnom sudu s pitanjima i on to napravi za 15 dana i sve smo predmete riješili', objašnjava.

'Po meni su mediji drugi najveći probem Hrvatske jer mediji utječu na javno mijenje nezamislivo, kada pogledate neke portale vidite da je tamo samo golotinja, nećete vjerovati, poseksala sam se naslovi, to je katastrofa. Pogledajte kako vam izgleda naslovnica New York Timesa, Financial Timesa. Zbog toga se ljudi ne žele informirati o ničemu, zatvorili su se pa imamo situaciju da i to malo ljudi što izlazi na izbore nije informirano.'

Smatra da u pravosuđu nije glavni problem broj sudaca jer sudac u Hrvatskoj riješava 10 do 100 puta više predmeta od sudaca u drugim državama. 'Na 100 tisuća stanovnika Finska ima 170 parničnih predmeta, Austrija 500, Njemačka 1000, Hrvatska 5500 i tako svake godine.'

Problem isplate mirovina riješio bi micanjem lažnih umrovljenika i lažnih branitelja i invalida iz sustava. Kaže da je radio na tim predmetima na Upravnom sudu koji je optužio kao krivca za cvjetanje lažnih branitelja jer je blokirao reviziju predmeta. Vjeruje da je lažnih branitelja najmanje polovica u sustavu. Kaže da su za status branitelja bile potrebne dvije potvrde koje su se mogle nabaviti.

Ističe da je iznimno malo sudaca poput suca Radovana Dobronića koji je sudio u slučaju švicarca, a koji kvalitetno radi. Smatra i da su imovinske kartice sudaca nebitne već je bitno što Porezna uprava nije istražila porijeklo imovine. 'Inteligentnu osobu koja se bavi korupcijom neće uloviti preko imovinske kartice', ustvrdio je.

Članove DIP-a nazvao je bjednicima jer su napisali rješenje da su oni vidjeli na Facebooku štandove vrijedne 600 kuna i zaključili da su od udruge Antikorupcija. Kaže da je isključivo sam radio Facebook kampanju, a da nijedna lipa za kampanju nije plaćena iz udruge Antikorupcija.