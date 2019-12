Klub lijevog bloka: Zagrepčani drvenu klupu plaćaju 22,5 tisuće kuna

Klub lijevog bloka - Zagreb je NAŠ!, ORaH, Nova ljevica, Radnička Fronta i Za grad, neće poduprijeti usvajanje planova komunalnih aktivnosti u Zagrebu u 2020. jer se, ističu, protive sustavu koji besmisleno troši novac Zagrepčana, primjerice na klupe od 22,5 tisuće kuna ili mijenjanje ispravnih sprava na dječjim igralištima.

Proračun za 2020. je 8,547 milijardi kuna, od čega za mjesnu samoupravu više od 765 milijuna. Od toga je 186 milijuna predviđeno za komunalne aktivnosti, no vijećnici Kluba lijevog bloka ne vjeruju da će se taj novac dobro iskoristiti.

Vijećnici mjesnih odbora i gradskih četvrti 'lijevog bloka' predstavili su primjere koji pokazuju koliko je njihova utjecaj na odabir izvođača i cijenu radova malen.

Ria Bilić (Zagreb je NAŠ!) kaže da se sve odvija po principu "uzmi ili ostavi", jer ako ne pristanu na preplaćene, prenapuhane i astronomske cijene neće nikada niti dobiti ono što žele.

Kao primjer navela je slučaj drvenih klupa koje su tražili za prostor ispred Instituta za tumore - predviđena sredstva bila su 45 tisuća kuna za četiri klupe, no postavljene su samo dvije. "To znači da su građani jednu klupu platili 22,5 tisuće kuna. Ako bi je postavili u svoje dvorište koštala bi deset puta manje, a zamislite koliki su to iznosi za komunalnu infrastrukturu na razini cijelog Zagreba", ustvrdila je.

Robert Faber (Zagreb je NAŠ!) sličnu je praksu predočio primjerom igrališta na Krešimircu i bloku u Šubićevoj ulici gdje se, kaže, napravila nepotrebna zamjena ispravne ljujačke, koja košta 63 tisuće kuna, a s radovima je iznos dosegao 115 tisuća kuna.

Po njegovim riječima, Zrinjevac dodaje 35 posto na cijene po kojima nabavlja sprave za dječja igrališta, potom ih prodaje gradu i zapravo je samo posrednik u tom poslu i radi po principu "ključ u ruke“.

U 2018. nabava je bila procijenjena na 29 milijuna kuna, 2019. na 14 milijuna kuna, a upravo je raspisana nova javna nabava koja je procijenjena na 43 milijuna kuna. "Ako Zrinjevac s Gradom realizira kompletnu planiranu vrijednost te tri nabave, uz uobičajeno uvećanje cijene od 35 posto, ukupan iznos naplaćen Gradu, porast će na 145.125.000 kuna, što je uvećanje od zapanjujućih 37.625.000 kuna", dodao je.

Faber kaže da oni podupiru izvršavanje komunalnih planova, "ali ne u uvjetima teško dostupnih informacija, natransparetne procuedure, napumpanih cijena i teške kontrole izvršenih radova."