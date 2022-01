Klinika za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević': Za korištenje COBAS 6800 nismo potrošili 72 već 29,9 milijuna kuna

Na članak pod naslovom 'Skandal u bolnici Alemke Markotić: Od privatne tvrtke dobili uređaj vrijedan tri milijuna, pa istoj tvrtki bez natječaja dali poslove vrijedne 72 milijuna kuna', objavljen na tportalu 19 siječnja, reagirali su, putem odvjetničkog društva, iz Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'

Zahtjev za ispravkom informacija iznesenih u članku pod naslovom 'Skandal u bolnici Alemke Markotić: Od privatne tvrtke dobili uređaj vrijedan tri milijuna, pa istoj tvrtki bez natječaja dali poslove vrijedne 72 milijuna kuna' objavljujemo u nastavku.

"Klinika za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević“ nije „ ...bolnica Alemke Markotić“ već najveća i vodeća klinika za infektivne bolesti u RH kojoj gravitiraju sve regionalne bolnice na području RH. Klinika je ujedno bila i prva ustanova u Republici Hrvatskoj koja je uspostavila testiranje protiv SARS-CoV-2, mjesec dana prije prvog COVID-19 slučaja, što je omogućilo inicijalno pravovremenu izolaciju i praćenje oboljelih i kontakata. Zbog složenosti i hitnosti situacije uzrokovane globalnom pandemijom Covid–19, Infektivna klinika je prva na teritoriju RH nabavila medicinski uređaj COBAS 6800 kako bi mogla pratiti enormne zahtjeve za testiranjem na SARS-CoV-2, a koji može dnevno obaviti do 1200 testova.

Medicinski uređaj COBAS 6800 Klinika je nabavila temeljem Ugovora o korištenju in vitro medicinskog uređaja COBAS 6800, serijski broj: 1925 sklopljen između Roche d.o.o., Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb i Klinike za infektivne bolesti " Dr. Fran Mihaljević", potpisan od strane ovlaštene osobe Klinike kao korisnika dana 19.05.2020, Urbroj: 01-1029-3-2020 i od strane Roche d.o.o. kao ustupitelja dana 22.05.2020. god., Urbr: 0-2020-05-2028546. Predmetnim Ugovorom, Roche d.o.o. ustupio je Klinici naprijed navedeni medicinski uređaj bez obveze da Klinika za to plaća posebnu naknadu. Vrijednost uređaja utvrđena je u iznosu od 2.935.573,59 HRK bez PDV-a, a Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme i to na vrijeme od 5 (pet) godina. Predmetnim Ugovorom Klinika nije preuzela obvezu da će od ustupitelja Roche d.o.o. nabavljati reagense predviđene za tu vrstu aparata, niti je preuzela obvezu trošiti određenu količinu reagensa.

Dakle, bez obzira na zaključenje Ugovora, Klinici je i dalje ostala mogućnost bez ograničenja, zaključivati Ugovore radi nabave uređaja i reagensa (PCR) sa svim drugim dobavljačima. Da bi se zaključio naprijed navedeni Ugovor pribavljena je Prethodna suglasnost Upravnog vijeća Klinike od dana 29. travnja 2020. godine, Broj: 01-1029-1-2020 i Prethodna suglasnost Ministarstva zdravstva od dana 04. svibnja 2020, Klasa: 510-07/20-01/145, Urbroj: 534-02-1-2/6-20-2. Roche d.o.o., kao ustupitelj, ugovorom je preuzeo obvezu o svom trošku održavati uređaj, ugrađivati rezervne dijelove, otkloniti svaki eventualni kvar u što kraćem roku kao i osigurati uređaj od štete kod osiguravajućeg društva pa je neistinit navod objavljen u predmetnom članku kako je tvrtka Roche d.o.o. ustupanjem aparata za masovno testiranje „zacementirala svoj položaj dobavljača potrošnog materijala poput reagensa .... te tako spriječila nadmetanje i zapravo eliminirala konkurenciju u idućih pet godina“.

Od dana ustupanja uređaja, Klinika za infektivne bolesti na potrošni materijal i reagense za korištenje COBAS 6800 nije potrošila 72 milijuna kuna, kako se to zlonamjerno predstavlja u članku, već točno 29.902.019,55 kuna a što je u skladu sa normativima rada aparata u situaciji povećanog broja oboljelih od COVID-19. Napominje se, kako su sve velike financijske institucije i tvrtke, u trenutku sklapanja predmetnog Ugovora, donacijama pomagale Klinici u pripremi za borbu protiv pandemije čija se eskalacija očekivala, tako da ni Roche d.o.o. u tom nije bio izuzetak. PCR testovi nabavljeni su pregovaračkim postupkom bez prethodne objave poziva za nadmetanje sukladno „Smjernicama Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID - 19“ (2020/C 108 I/01).

Podaci o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima vidljivi su na službenim internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN), pod registrima ugovora u kojima je vidljiv jedinstveni broj svake objave po kojoj se EOJN može pretraživati. Postupanje Klinike za infektivne bolesti bilo je u cijelosti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te Smjernicama Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19", stoji u zahtjevu za objavom ispravka Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'.