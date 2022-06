Klimatolog objasnio kakvo nas ljeto čeka: 'Toplinski valovi bit će češći i jači, stvarat će probleme'

Klimatolog Krešo Pandžić u Dnevniku N1 televizije komentirao je visoke temperature koje su posljednjih dana pogodile Hrvatsku, kao i sve češće toplinske valove koji se javljaju ljeti. Pojasnio je i kakav je učinak klimatskih promjena, a objasnio je i što je s toplinskim valovima u moru

U posljednje vrijeme Hrvatska se suočava sve češće i s tučom, a Pandžić navodi da su svi ti ekstremni uvjeti koji izazivaju štetu glavni razlozi zašto se pokušava usporiti djelovanje klimatskih promjena. Klimatolog se osvrnuo i na temperature mora.

'U zadnje vrijeme govori se čak i o toplinskim valovima u moru. To su vrijednosti koje prelaze određene uobičajene pragove i to je logičan slijed događaja – najprije se ugrije tlo pa more. To je na neki način dobro jer zimi imamo blažu klimu nego št bi bilo da nemamo more', pojasnio je Pandžić.