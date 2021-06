Kliman: U Istri se dogodio pravi politički potres

Predsjednik istarskog HDZ-a Anton Kliman u ponedjeljak je u Puli ustvrdio je kako je ta stranka napravila značajan iskorak u Istri na proteklim lokalnim izborima koji su, kaže, donijeli pravi politički potres te je važno da se što prije razriješi situacija oko izbora istarskog župana.

"Kao kandidatkinja HDZ-a za županicu sam prestala biti relevantna. Prihvatila sam to kao činjenicu a s obzirom da imamo dva kandidata koji su bili moji protukandidati, ne navijam niti za jednog. No, ključno je da se priča završi. Izborno vrijeme je završeno, ulazimo u turističku sezonu, u jedno potpuno novo dinamično i izazovno vrijeme. Istra je turistička regija i zna se nositi s turizmom, ali je činjenica da se nosimo s turizmom u jednoj izazovnoj covid situaciji. I zato nam je potrebna hijerarhija vlasti", poručila je Hrstić.

"To je projekt pokretanja i revitalizacije željeznice u Istri, a zagovarali smo i osnivanje međunarodne škole na engleskom jeziku koja se pokazala kao potreba", poručio je Kliman.

HDZ-ov kandidat za pulskog gradonačelnika Mirko Jurkić ustvrdio je kako se i Pula, poput nekih drugih jedinica lokalne samouprave, odlučila za promjene, što smatra dobrim trendom.

"Pula se odlučila za promjenu, mislim da je to dobro, ali je potrebno odrediti kvalitetan smjer bez ultimativnih uvjeta. To je politički nekorektno, no nije na meni da to prosuđujem", izjavio je Jurkić osvrnuvši se na prije par dana predstavljen međustranački sporazum između Nezavisne liste Filipa Zoričića, platforme Možemo! i SDP-a oko formiranja većine u pulskom Gradskom vijeću u kojem se jasno navodi kako nema koaliranja s IDS-om i HDZ-om.

"Neugodno me iznenadio uvjet platforme Možemo! u vezi s koaliranjem u gradskome vijeću. Mi smo kao HDZ tu da bi podržali kvalitetne razvojne projekte. Predstoji nam vidjeti hoće li Nezavisna lista Filipa Zoričića i SDP potpisati sporazum koji im je Možemo! vrlo ultimativno podastro. Mi ćemo nastojati činiti sve za dobrobit građana Pule", poručio je Mirko Jurkić.