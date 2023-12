Kličko prozvao Zelenskog: 'Ne možeš vječno lagati. Kad završi rat, odgovarat ćeš'

"Ljudi se pitaju zašto se nismo bolje pripremili za ovaj rat, zašto je Zelenski do kraja poricao da će do ovoga doći", rekao je Kličko u intervjuu za 20 Minuten emitiranom u subotu.

Pozvao je da svi budu iskreni o stvarnom stanju u Ukrajini nakon ruske invazije. "Zelenski sada plaća za pogreške koje je napravio", smatra Kličko.

"Naravno da možemo euforično lagati svojim ljudima i partnerima, no ne možete to činiti zauvijek", rekao je, davši jasnu potporu ukrajinskom načelniku stožera, generalu Valeriju Zalužnom, koji je prije mjesec dana potaknuo kritike izjavom da je rat došao do mrtve točke.