Kišni vikend je pred nama, a subota i nedjelja bit će još hladnije. Pogledajte kad stiže zatopljenje

Hrvatsku u petak očekuje pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, češću na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, a na moru umjeren i jak južni, jugozapadni i jugo.

Najviša temperatura uglavnom će se kretati od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.

U subotu na Jadranu promjenljivo mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti većinom oblačno s kišom, a uglavnom u gorju ponegdje susnježicom i snijegom.

Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu južni i jugpzapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, uz obalu između 6 i 10. Najviša dnevna od 5 do 10, na moru između 9 i 13 °C.

U nedjelju i ponedjeljak djelomice sunčano i uglavnom suho uz hladna jutra. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadnjak, u ponedjeljak jugo. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, a na kopnu u subotu i nedjelju svježe, a u ponedjeljak toplije.