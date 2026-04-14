Kina želi pomoći na Bliskom istoku: Ovo su naša četiri prijedloga za mir

Kineski predsjednik Xi Jinping iznio je prijedlog u četiri točke za promicanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku, izvijestila je kineska državna agencija Xinhua

Prema tim navodima, prijedlog uključuje: Zalaganje za ‘načelo mirnog suživota’ i promicanje izgradnje ‘zajedničke, sveobuhvatne, kooperativne i održive sigurnosne arhitekture na Bliskom istoku i u regiji Perzijskog zaljeva’.

Poštivanje državnog suvereniteta, uključujući zaštitu ljudi, objekata i institucija.

Očuvanje međunarodnog pravnog poretka koji se ne smije ‘primjenjivati kad odgovara, a zanemarivati kad ne odgovara… ne smijemo dopustiti da se svijet vrati zakonu džungle’.

Poticanje svih država da ‘povežu razvoj i sigurnost’ te ‘stvore povoljno okruženje i unesu pozitivnu energiju u razvoj zemalja Perzijskog zaljeva na Bliskom istoku’. Xi je o toj inicijativi govorio tijekom sastanka sa šeikom Khaledom bin Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom, prijestolonasljednikom Abu Dhabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, održanog u Pekingu. Dok svijet prati razvoj događaja na Bliskom istoku, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je u utorak u Kinu u službeni posjet koji traje od 14. do 15. travnja, objavilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

U objavi na platformi X rusko ministarstvo navelo je: ‘Od 14. do 15. travnja ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov boravit će u službenom posjetu Kini i održati razgovore s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yijem. Očekuje se da će raspravljati o širokom spektru bilateralnih pitanja, kao i o aktualnim međunarodnim i regionalnim temama.’ Ranije je, tijekom telefonskog razgovora s Lavrovom, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči upozorio da bi ‘provokativni’ potezi Sjedinjenih Država mogli imati ‘opasne posljedice’ za globalni mir i sigurnost. Tijekom razgovora Aragči je iznio pregled najnovijih regionalnih zbivanja nakon objave primirja i razgovora između Irana i SAD-a održanih u Islamabadu 11. i 12. travnja.