Kina želi pomoći na Bliskom istoku: Ovo su naša četiri prijedloga za mir

M. Čohan

14.04.2026 u 09:46

Izvor: EPA / Autor: JESSICA LEE
Kineski predsjednik Xi Jinping iznio je prijedlog u četiri točke za promicanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku, izvijestila je kineska državna agencija Xinhua

Prema tim navodima, prijedlog uključuje:

  • Zalaganje za ‘načelo mirnog suživota’ i promicanje izgradnje ‘zajedničke, sveobuhvatne, kooperativne i održive sigurnosne arhitekture na Bliskom istoku i u regiji Perzijskog zaljeva’.
  • Poštivanje državnog suvereniteta, uključujući zaštitu ljudi, objekata i institucija.
  • Očuvanje međunarodnog pravnog poretka koji se ne smije ‘primjenjivati kad odgovara, a zanemarivati kad ne odgovara… ne smijemo dopustiti da se svijet vrati zakonu džungle’.
  • Poticanje svih država da ‘povežu razvoj i sigurnost’ te ‘stvore povoljno okruženje i unesu pozitivnu energiju u razvoj zemalja Perzijskog zaljeva na Bliskom istoku’.

Xi je o toj inicijativi govorio tijekom sastanka sa šeikom Khaledom bin Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom, prijestolonasljednikom Abu Dhabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, održanog u Pekingu.

Dok svijet prati razvoj događaja na Bliskom istoku, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je u utorak u Kinu u službeni posjet koji traje od 14. do 15. travnja, objavilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

U objavi na platformi X rusko ministarstvo navelo je: ‘Od 14. do 15. travnja ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov boravit će u službenom posjetu Kini i održati razgovore s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yijem. Očekuje se da će raspravljati o širokom spektru bilateralnih pitanja, kao i o aktualnim međunarodnim i regionalnim temama.’

Ranije je, tijekom telefonskog razgovora s Lavrovom, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči upozorio da bi ‘provokativni’ potezi Sjedinjenih Država mogli imati ‘opasne posljedice’ za globalni mir i sigurnost.

Tijekom razgovora Aragči je iznio pregled najnovijih regionalnih zbivanja nakon objave primirja i razgovora između Irana i SAD-a održanih u Islamabadu 11. i 12. travnja.

Abas Aragči
Izvor: Profimedia / Autor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

‘Upozorio je na opasne posljedice provokativnih američkih poteza u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu za regionalni i globalni mir i sigurnost’, priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova.'

