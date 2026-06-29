GUŽVE PREMA GRADU

Kilometarska kolona nastala na cesti prema Zagrebu: Vozi se jednim trakom 40 km/h

M.Č./Hina

29.06.2026 u 07:14

Gužva na A4 kod Sesveta
Gužva na A4 kod Sesveta Izvor: Screenshot / Autor: Prometna kamera HAK-a
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Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, pa je tako kolona na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Sesvete prema Zagrebu duga dva kilometra, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK)

Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.﻿ Osim toga, gustoća prometa pojačana je i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane﻿.

Potreban je dodatan oprez i strpljenje, naglašava HAK.

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U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno, u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. ﻿Na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8) vozi se uz privremenu regulaciju prometa te se očekuju povremene smetnje.

HAK poziva vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu.﻿

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