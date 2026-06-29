Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.﻿ Osim toga, gustoća prometa pojačana je i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane﻿.

U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno, u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. ﻿Na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8) vozi se uz privremenu regulaciju prometa te se očekuju povremene smetnje.

HAK poziva vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu.﻿