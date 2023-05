Kerumova kesa drži vrijednost kao zlatna poluga: Jedna se prodaje za 31 dolar!

Iako se danas plastične vrećice u trgovinama naplaćuju, kultna žuta kesa kupce nije stajala dodatnog novca. Tako su mnogi uzimali i pokoju više, priča se da je bila izdržljiva i odlična za odlaganje smeća, podsjeća Dalmatinski portal.

Kesa je u grupi gdje se prodaje izazvala pravu nostalgiju, a komentari su nasmijali mnoge. 'Antologijska kesa, očuvana, nije se puno nosilo u njoj, najviše do kil i po, a sve je ostalo povijest', napisao je prodavatelj u opisu. 'Nostalgija', 'Nemoj je prodati', 'Ta kesa i kad ne vridi ona vridi jer to je takva kesa da vridi i kad ne vridi jer jednostavno to je takva kesa…', 'Ovoj je nosivost bila 25 kilograma', neki su od komentara.