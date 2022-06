Kerum o seks aferi: Takvi likovi su žalost Splita, nadam se da će građani shvatiti kojim su zločestim ljudima dali povjerenje

Nakon što je objavljeno kako su dvojica bliskih suradnika Ivice Puljka - gradski vijećnik i član Predsjedništva stranke Centar Luka Baričić, te bivši zamjenik Bojan Ivošević razmjenjivali seksualne poruke s dvije djevojke iz Srbije od kojih je jedna, navodno, maloljetna, ne prestaju stizati reakcije

"Mene ne zanimaju likovi poputih tih, neću im imena spominjat. Oni su žalost Splita i splitske politike. Nadam se da će građani Splita shvatiti kojim su zločestim ljudima, lošim ljudima dali povjerenje", kaže Kerum. "Ovo se može dogoditi samo u stranci Ivice Puljka u kojoj se on i njegova žena predstavljaju kao znanstvenici, a oko sebe su okupili redikuloznu ekipu", dodao je.

"A to što Puljak kaže, da će on mene tužiti. Samo neka me izvoli tužiti. On se ponaša kao iz nekog filma 'ja vas bum sve tužil', dodao je Kerum.