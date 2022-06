Puljak: Pojasnit ću svoju izjavu o seksualnosti invalida. Nespretno je shvaćena

O seks skandalu koji potresa Split, a koji se veze Bojana Ivoševića i Luke Baričića iz stranke Centar, govorio je Ivica Puljak. Objasio je i zašto Ivošević ostaje u izbornoj utrci.

"Ivošević nije kriv. Baričić je priznao da sve što je vezano za Bojana praktični on izmislio u želji da se približi određenoj dami i s njom ostvari jedan bliži kontakt. Ivošević nije krivi i to je jasno pokazano. Prvi put kad se dogodi javna afera gdje smo napravili nešto na štetu javnog interesa, svi ćemo dati ostavke', kazao je Puljak u razgovoru za RTL.

Osvrnuo se i na kritike protukandidata, ali i udruga osoba s invaliditetom i pučke pravobraniteljice zbog njegove izjave.

'Mislim da se to krivo razumjelo i sad je vrijeme da to pojasnim. Kad sam pričao o osobi s invaliditetom to je bilo u kontekstu seksualnosti osoba s invaliditetom što je tabu tema u našem društvu. Zvala me profesorica s Pravnog fakulteta koja mi je rekla da je dobro da s u javnosti o tome razgovara. Osobe s invaliditetom nisu ravnopravne što se tiče seksualnosti i u našem društvu, žao mi je ako je to netko krivo shvatio' kazao je Puljak te dodao da je njegova izjava bila nespretno shvaćena.

"Kontekst je bio da ljudi koji su to iskoristili, a to je ta mafija koja je upravljala Splitom, kojima smo stali na rep, kad dobijemo na izborima njima je to kraj i to znaju. Iskoristili su ranjivost osoba, rekao sam to u tom kontekstu. Ne da to pravdam jer te osobe jesu ravnopravne. Baričić je bio naš vijećnik ne jer je osoba s invaliditetom, nego jer je stručan i osoba s velikim kompetencijama", kazao je.



Na pitanje hoće li mu biti žao što je ostavio Ivoševića uz sebe ako izgubi izbore, Puljak je odgovorio: "Mi ispred građana stojimo otvorena srca jer ono što smo radili je dobro za grad i molimo građane još veću podršku da tako nastavimo."