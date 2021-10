Katastrofalna predviđanja su sve brojnija: Izdvojili smo sedam ključnih točaka uoči presudnog sastanka o klimatskoj krizi u Glasgowu

Sve su više katastrofalna predviđanja o učincima ljudskog djelovanja na klimu, zbog čega su potrebne odlučne akcije da bi se ublažile njihove negativne posljedice ako ih se već neće biti moguće zaustaviti. Od 31. listopada do 12. studenoga u Glasgowu u Ujedinjenom Kraljevstvu održat će se COP 26, presudni globalni samit o klimi na kojem će biti zatraženo od 200 svjetskih zemalja da ubrzaju planove o smanjenju štetnih emisija u atmosferu

Više od 400 milijardi dolara obvezale su se razne vlade i privatni sektor uložiti u borbu protiv klimatskih promjena tijekom UN-ovog dijaloga na visokoj razini o energiji, prvog sastanka na razini čelnika o energetici pod pokroviteljstvom Opće skupštine UN-a u posljednjih 40 godina. Više od 35 zemalja, od otočnih država do velikih rastućih gospodarstava i industrijaliziranih zemalja, preuzelo je nove energetske obveze u obliku energetskih dogovora. Naprimjer, No New Coal Compact uključuje zemlje poput Šri Lanke, Čilea, Danske, Francuske, Njemačke, Velike Britanije i Crne Gore.

Gotovo 400 aktivista u dobi od 15 do 29 godina iz 186 zemalja sastalo se prije nekoliko dana u Milanu u Italiji kako bi ponovili poziv na klimatske akcije. Nekoliko tjedana do COP-a 26 istaknuli su važnost vodstva mladih i zatražili da se prošire napori kako bi društvo postalo svjesnije problema vezanih za klimatsku krizu.

Prehrambeni sustavi uzrok su čak trećine emisija stakleničkih plinova i do 80 posto gubitka biološke raznolikosti te koriste do 70 posto rezervi slatke vode. Zbog toga je sustave održive proizvodnje hrane nužno prepoznati kao važno rješenje za ove postojeće izazove. Prvi samit UN-a o prehrambenim sustavima 23. rujna pozvao je svjetske lidere da potaknu nacionalne i regionalne aktivnosti za promjenu načina na koji proizvodimo, konzumiramo i odlažemo hranu.

'Bla, bla, bla. Zelena ekonomija. Bla, bla, bla. Ugljična neutralnost do 2050. Bla, bla, bla. To je sve što čujemo od naših takozvanih vođa. Riječi su to koje sjajno zvuče, ali do sada nisu dovele do djelovanja. Naše nade i ambicije utapaju se u njihovim praznim obećanjima', rekla je Thunberg. Dvadesetčetverogodišnja Nakate istaknula je da nema više vremena za gubljenje na ispraznim konferencijama, već je vrijeme da se pokažu novac, misleći na 100 milijardi dolara godišnje klimatske pomoći koju su najbogatije ekonomije obećale zemljama u razvoju osjetljivim na utjecaj klimatskih promjena.

'Što želimo? Želimo klimatsku pravdu sada', istaknula je Thunberg, poznata po tome što je nadahnula niz klimatskih prosvjeda mladih diljem svijeta od 2018. godine. Trodnevni sastanak završen je zajedničkim dokumentom koji će se prezentirati na pregovaračkim sastancima tijekom pripremnog događaja COP26, a zatim i tijekom ključne konferencije.

7. Pre-COP

Svakoj konferenciji UN-a o klimi (COP) prethodi pripremni sastanak koji se održava oko mjesec dana prije, nazvan Pre-COP. Sastanak je posljednja formalna, multilateralna prilika za ministre da detaljno oblikuju pregovore uoči sastanka u Glasgowu u studenom.

Ove godine održava se u Milanu, a okuplja ministre za klimu i energiju iz odabrane skupine zemalja kako bi razgovarali i razmijenili mišljenja o nekim ključnim političkim aspektima pregovora te se pozabavili nekim od ključnih tema o kojima će biti riječi na događaju COP26. Sastanak se održava samo nekoliko tjedana nakon što je izvješće UN-a o klimatskim promjenama pokazalo da nacije moraju hitno udvostručiti svoje napore u pogledu klime ako žele spriječiti globalno povećanje temperature iznad cilja Pariškog sporazuma od dva Celzijeva stupnja - idealno 1,5 Celzijevih stupnjeva - do kraja stoljeća.