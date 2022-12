Katarina Peović o nadimku Kata Šmajser te obuci ukrajinskih vojnika: Glasat ću protiv, Plenkovića ne zanima ukrajinski narod već njegov rejting

Gostujući u emisiji Nedjeljom u 2, predsjednica Radničke fronte i saborska zastupnica Katarina Peović iznijela je svoje stavove o obuci ukrajinskih vojnika, padu drona ruskog porijekla na Zagreb i promjeni društvene paradigme, koju smatra važnijom od same smjene HDZ-a

Komentirajući izjavu ministra obrane Marija Banožića, koji je rekao kako Hrvatska i NATO savez znaju kakav je dron pao na Zagreb, ali da je to tajna, Peović je bila oštra. 'Letjelica je umalo pala na studentski dom u kojemu živi veliki broj mladih. Da je pala samo malo dalje, bila bi to jedna od najvećih tragedija, a on tvrdi da je u našem interesu da ne znamo tu informaciju. To je sluganska politika koju vodi HDZ i trebamo ju smijeniti.'

Mobilizacija društvene većine

Misli da je opozicija u mogućnosti smijeniti HDZ-ovu politiku.

'No nije to dovoljno. Radnička fronta je specifična i u razumijevanju političke smjene. Mi ne smatramo da je pobjeda na izborima dovoljna. Često nam govore da moramo biti pragmatičniji, govoriti popularnije stvari. Mi se tome čvrsto opiremo i tvrdimo da politika koju treba voditi je politika koja jasno komunicira s ljudima. Ne biračima nego ljudima. Radnoj većini koja treba preuzeti odgovornost i mobilizirati te promjene', istaknula je.

Rad nedjeljom

Podupiremo odluku za bolje plaćenim radom nedjeljom, ali 50 posto više nije dovoljno. Morao bi biti plaćen 100 i 200 posto više, istaknula je. 'Mi smo i protiv rada subotom. I to što HDZ pokušava to pretvoriti u svjetonazorsko pitanje je maligno. To nije svjetonazorsko pitanje, to je radničko pitanje. Nismo za nikakav priziv savjesti, nego prava radnika na dva slobodna dana', naglašava.

'Prema novom Zakonu o radu radnik će biti na dispoziciji 24 sata dnevno, i sramota je da se o tome ne priča. Radnik će moći raditi 4 mjeseca bez slobodnog dana, poslodavac će mu moći skinuti 30 posto plaće u izvanrednim uvjetima. Radnice će dobiti mogućnost rada od kuće al s nejasno definiranim radnim vremenom. Ovaj zakon je samo uvod da se radnika eksploatira u potpunosti. Idemo prema većoj recesiji. Sindikate velikih središnjica se na neki način potkupilo i oni su ušutkani. Mali sindikati koji se stvarno bore za ljude bit će izbrisani', ističe.