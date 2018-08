Karlovačka županija broji bicikliste kako bi razvila turizam

Cikloturizam postaje sve popularniji u Hrvatskoj, što potvrđuje i Karlovačka županija koja je uz ostale dijelove Hrvatske prepoznala prednosti ove vrste turizma i počela raditi na njegovu razvoju. Tako će uskoro biti postavljeni brojači cikloturista kako bi se mogla dobiti statistika koja će pomoći u razvoju cikloturizma u Karlovcu i Karlovačkoj županiji

'I to je pokazatelj koji nas usmjerava da trebamo aktivno ulagati u infrastrukturu kako bismo omogućili dolazak što većeg broja cikloturista u našu županiju, pa samim time i u Republiku Hrvatsku', rekao je.

Kroz Karlovačku županiju prolaze dvije glavne cikloturističke rute , a to su glavna državna ruta broj 3, koja ide smjerom sjever - jug od granice Slovenije kod Metlike preko Ozlja, Karlovca i Slunja prema Plitvičkim jezerima, te glavna državna ruta broj 6, koja prolazi smjerom zapad - istok od Bosiljeva preko Karlovca i Lasinje prema Zagrebu.

Kako ističe Pahor, u Europi se godišnje ostvari oko 2,3 milijuna cikloturističkih putovanja te preko 30 milijuna noćenja dok se ukupni ekonomski učinci procjenjuju na oko 44 milijarde eura, a to je više od prosjeka ostalih turista koji dolaze u Karlovačku županiju. Struktura potrošnje pokazuje da 40 posto otpada na smještaj, 30 posto na hranu i piće te 30 posto na ostale oblike potrošnje.

'No to i jest cilj naših nastojanja u okviru ove druge faze u razvoju cikloturizma u Karlovačkoj županiji - pratiti turistička kretanja i dobiti pokazatelje trenda, tj. okvirni broj turista koji dolazi u Karlovačku županiju na biciklima, kako se kreće intenzitet ulaska cikloturista u našu županiju te kuda se ti turisti kreću nakon ulaska u nju. Nikad nećemo moći imati apsolutno točan podatak o broju cikloturista jer su oni najmobilnija skupina koju je teško službeno pratiti, ali s druge strane, trend dolaska možemo pratiti, što bi nam trebala biti dobra osnova za daljnje aktivnosti, kada vidimo o kojem se to okvirnom broju radi', naglašava voditelj Odsjeka za protokol i odnose s javnošću.

Tako će Karlovačka županija dobiti svoje izvorne brojače cikloturista, putem kojih će moći pratiti broj turista koji na biciklima prolaze kroz to područje.

'Brojači će biti postavljeni uz cestu sa senzorima koji će biti udaljeni 20 metara. Svaki put kad prođe biciklist broj se povećava, bit će prikazani i smjer te vrijeme prolaska biciklista, a podaci će se slati internetom', objašnjava Matija Alanović, direktor Sipa elektronike, koja se bavi proizvodnjom, održavanjem i popravkom električnih uređaja, te dodaje kako ideja nije inovativna jer već postoje slični uređaji, ali tehnologija i znanje su njihova inovacija.

Brojači će biti postavljeni ove jeseni na tri lokacije, a to su Jurovski Brod u Općini Žakanje na ulasku u Republiku Hrvatsku, most na rijeci Kupi u Općini Lasinja na ulasku u Karlovačku županiju i Selište Drežničko u Općini Rakovica na izlasku iz Karlovačke županije.

'Druga faza u razvoju cikloturizma u Karlovačkoj županiji podrazumijeva to da sve aktivnosti realiziramo do 30. studenog ove godine, nakon čega podnosimo izvještaj o realiziranim aktivnostima Ministarstvu turizma. Konkretno, što se brojača tiče, oni će biti postavljeni nešto ranije jer prethode ostalim koracima predviđenim u ovoj fazi razvoja', navodi Pahor te dodaje kako će svi brojači biti spojeni na mrežu i moći će u realnom vremenu pružiti podatke o broju cikloturista koji će, osim što će služiti za interne analize, biti objavljeni na službenoj stranici cikloturizma u Karlovačkoj županiji.