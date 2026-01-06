službe na terenu

Karlovac najvišem stupnju pripravnosti: Snijeg ponegdje visok i 30 cm

M. Šu./Hina

06.01.2026 u 20:03

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Ivana Grgic
Bionic
Reading

Karlovačka zimska služba je od ponedjeljka u najvišem stupnju pripravnosti, traje stalno posipavanje i uklanjanje snijega s prometnica i nogostupa, a to će biti nastavljeno ne bi li se promet za radnog dana odvijao neometano, izvijestili su iz Gradske uprave u utorak.

Ponegdje je na gradskom području snijeg visok i do 30 centimetara, a i dalje neprekidno pada te je nužan dodatan oprez u vožnji, posebice zbog mjestimice suženih kolnika, dodali su.

Podsjetili su vlasnike stambenih i poslovnih zgrada na obvezu uklanjanja snijega na prilazima tim objektima, a predstavnike stanara te vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti da po posipala mogu doći u komunalnu tvrtku Zelenilo.

Također su upozorili vlasnike automobila da vozila parkiraju tako da se omogući prolaz ralicama i strojevima.

