Kaos u Njemačkoj: Otkazano više od 1800 letova, štrajk pilota Lufthanse paralizira promet

Piloti u matičnoj Lufthansinoj kompaniji, kao i Lufthansa Cargo i Lufthansa CityLine, počeli su štrajk ubrzo nakon ponoći u ponedjeljak.

Više od 1100 polijetanja i slijetanja u Frankfurtu, glavnom čvorištu Lufthanse i najvećoj njemačkoj zračnoj luci, otkazano je tijekom ponedjeljka i utorka, a u Münchenu je otkazano 710 letova.

Štrajk pilota, koji je organizirao sindikat VC, usredotočen je na sporove oko plaća, uključujući mirovinski sustav tvrtke i naknade u regionalnoj podružnici CityLine.