spor oko plaća

Kaos u Njemačkoj: Otkazano više od 1800 letova, štrajk pilota Lufthanse paralizira promet

M. Šu./Hina

14.04.2026 u 09:09

Otkazani letovi
Otkazani letovi Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Stotine letova otkazane su u utorak u Njemačkoj jer piloti Lufthanse drugi dan zaredom štrajkaju zbog spora oko boljih plaća i mirovina, izvijestila je novinska agencija dpa.

Piloti u matičnoj Lufthansinoj kompaniji, kao i Lufthansa Cargo i Lufthansa CityLine, počeli su štrajk ubrzo nakon ponoći u ponedjeljak.

Više od 1100 polijetanja i slijetanja u Frankfurtu, glavnom čvorištu Lufthanse i najvećoj njemačkoj zračnoj luci, otkazano je tijekom ponedjeljka i utorka, a u Münchenu je otkazano 710 letova.

Štrajk pilota, koji je organizirao sindikat VC, usredotočen je na sporove oko plaća, uključujući mirovinski sustav tvrtke i naknade u regionalnoj podružnici CityLine.

Međutim, očekuje se da će piloti zrakoplovne tvrtke Eurowings nastaviti s radom u utorak.

U međuvremenu, kabinsko osoblje Lufthanse pozvano je u štrajk u srijedu i četvrtak.

U ponedjeljak je direktor ljudskih resursa Lufthanse Michael Niggemann upozorio sindikate da ne nastavljaju s konfrontacijskim pristupom, rekavši da svaki dan štrajka slabi zrakoplovnu kompaniju.

