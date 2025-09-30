Kaos na pomolu? Tajanstvena flota američkih zračnih tankera premještena u Britaniju

Američki zračni tankeri prešli su Atlantik prema Velikoj Britaniji nakon sastanka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa sa svojim vojnim zapovjedništvom
Oko deset američkih Stratotankera KC-135R/T primijećeno je na Flight Radaru u nedjelju navečer, pri čemu su neki letjeli prema RAF Mildenhallu, piše Metro.co.uk.
Sprema se napad?
Pojavila se teorija da su se mlažnjaci napunili gorivom u Velikoj Britaniji kako bi bili spremni za hitne vojne potrebe. Posljednji put je SAD premjestio toliko tankera pet dana prije nego što su zračne snage napale iranska nuklearna postrojenja.
Premještanje zračnih tankera bi također moglo biti povezano s vježbom Cobra Warrior 25-2, velikom NATO-ovom obukom koja se odvija od 12. rujna do 2. listopada nad Sjevernim morem.
John Sitilies, bivši stručnjak za diplomaciju američkog State Departmenta dao je naslutiti da bi SAD također mogao reagirati na ruske dronove iznad Baltičkog mora.
'Nemogućnost Danske da obrani svoj zračni prostor naglašava zabrinutost Bijele kuće da nije u stanju zaštititi svoj znatno veći i udaljeni teritorij Grenlanda od sve učestalijih zajedničkih kineskih i ruskih zračnih i pomorskih patrola u novonastalom arktičkom području strateškog natjecanja', rekao je Sitilies za Daily Mail.
Ratnički etos
Nakon polaska tankera Trump se sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, dok se danas u Quanticu u Virginiji održava sastanak najviših američkih vojnih zapovjednika. Sastanku prisustvuju stotine generala i admirala, uključujući i one koji su pozvani natrag u SAD s aktivnih ratnih zona.
Povod sastanku bio je obavijen velom tajne, što je izazvalo zabrinutost u vojnim krugovima, posebice nakon niza smjena koje je provela Trumpova administracija. Pentagon, koji je Trump nedavno preimenovao u Ministarstvo rata, na sastanak je pozvao vojne dužnosnike iz cijelog svijeta, a čak ni oni na najvišim pozicijama nisu znali zašto.
Na sastanku pored američkog ministra obrane Petea Hegsetha, sudjelovao je i Trump.
Nova strategija Pentagona
Visoki vojni dužnosnici u SAD-u, uključujući predsjednika Združenog stožera, generala Dana Cainea, izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog najavljene nove obrambene strategije administracije predsjednika Donalda Trumpa. Osobe upoznate s procesom izrade strategije, koje su govorile pod uvjetom anonimnosti, opisale su rastuću frustraciju planom jer ga smatraju kratkovidnim i potencijalno nevažnim s obzirom na predsjednikov vrlo osoban i ponekad proturječan pristup vanjskoj politici.
Nova strategija Pentagona stavlja naglasak na prijetnje SAD-u, smanjuje natjecanje s Kinom na globalnoj razini i umanjuje američku ulogu u Europi i Africi. To zabrinjava saveznike SAD-a, posebno u kontekstu rusko-ukrajinskog rata i učestalih kršenja zračnog prostora NATO-a.
Hegseth: Pripremite se za rat!
Hegseth je na velikom sastanku s generalima u Quanticu rekao kako je došao kraj ere Ministarstva obrane te kako počinje nova era u kojoj se treba pripremati za rat, ako ga se želi izbjeći. Pritom je Hegseth najavio kraj političkoj korektnosti unutar Ministarstva, optuživši svoje prethodnike da su promovirali zapovjednike na temelju kvota, rase ili spola, umjesto sposobnosti.
Rekao je i da odmah treba obnoviti američku vojnu industrijsku bazu, brodogradnju i domaću proizvodnju kritičnih komponenti, a jedna od glavnih poruka bila je obnova fizičkih i profesionalnih standarda u vojsci.
'Zamorno je gledati postrojbe s vojnicima u lošoj formi. Jednako je neprihvatljivo gledati debele generale i admirale u Pentagonu. To je loša slika', rekao je Hegseth.
Najavio je deset novih direktiva koje uključuju povratak najvišim muškim standardima za borbene pozicije, nove zahtjeve za fizičku spremu i vraćanje strogih pravila o brijanju.
'Gotovo je s erom bradonja i smiješnih liječničkih ispričnica za nebrijanje. Ako ne možete proći fizički test ili ne želite izgledati profesionalno, vrijeme je za novi posao ili novu profesiju', rekao je.