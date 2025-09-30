Kaos na pomolu? Tajanstvena flota američkih zračnih tankera premještena u Britaniju

Američki zračni tankeri prešli su Atlantik prema Velikoj Britaniji nakon sastanka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa sa svojim vojnim zapovjedništvom

Oko deset američkih Stratotankera KC-135R/T primijećeno je na Flight Radaru u nedjelju navečer, pri čemu su neki letjeli prema RAF Mildenhallu, piše Metro.co.uk. Sprema se napad? Pojavila se teorija da su se mlažnjaci napunili gorivom u Velikoj Britaniji kako bi bili spremni za hitne vojne potrebe. Posljednji put je SAD premjestio toliko tankera pet dana prije nego što su zračne snage napale iranska nuklearna postrojenja. Premještanje zračnih tankera bi također moglo biti povezano s vježbom Cobra Warrior 25-2, velikom NATO-ovom obukom koja se odvija od 12. rujna do 2. listopada nad Sjevernim morem.

John Sitilies, bivši stručnjak za diplomaciju američkog State Departmenta dao je naslutiti da bi SAD također mogao reagirati na ruske dronove iznad Baltičkog mora. 'Nemogućnost Danske da obrani svoj zračni prostor naglašava zabrinutost Bijele kuće da nije u stanju zaštititi svoj znatno veći i udaljeni teritorij Grenlanda od sve učestalijih zajedničkih kineskih i ruskih zračnih i pomorskih patrola u novonastalom arktičkom području strateškog natjecanja', rekao je Sitilies za Daily Mail. Ratnički etos Nakon polaska tankera Trump se sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, dok se danas u Quanticu u Virginiji održava sastanak najviših američkih vojnih zapovjednika. Sastanku prisustvuju stotine generala i admirala, uključujući i one koji su pozvani natrag u SAD s aktivnih ratnih zona.

Povod sastanku bio je obavijen velom tajne, što je izazvalo zabrinutost u vojnim krugovima, posebice nakon niza smjena koje je provela Trumpova administracija. Pentagon, koji je Trump nedavno preimenovao u Ministarstvo rata, na sastanak je pozvao vojne dužnosnike iz cijelog svijeta, a čak ni oni na najvišim pozicijama nisu znali zašto. Na sastanku pored američkog ministra obrane Petea Hegsetha, sudjelovao je i Trump. Nova strategija Pentagona