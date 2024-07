Kamala Harris u prva 24 sata od objave nominacije prikupila 81 milijun dolara

Cilj je potpredsjednice Sjedinjenih Država Kamale Harris osigurati predsjedničku nominaciju do srijede navečer osiguravanjem većine od gotovo 4000 izaslanika demokratske konvencije potrebnih za pobjedu, rekla su četiri upućena izvora. Dužnosnici i partneri njene kampanje upućuju stotine telefonskih poziva kako bi pridobili potporu izaslanika uoči konvencije u Chicagu od 19. do 22. kolovoza, istovremeno nastojeći blokirati sve potencijalne protukandidate, kako je prvi izvijestio Reuters u nedjelju.

Osiguravanje potpore izaslanika ključno je kako bi se osiguralo da aktualna potpredsjednica Harris zamijeni Bidena kao stranačkog kandidata na predsjedničkim izborima 5. studenoga u srazu s republikancem Donaldom Trumpom. Harris treba podršku apsolutne većine, ili procijenjenih 1.969 od 3.936 demokratskih izaslanika, kako bi osigurala svoju nominaciju na konvenciji u kolovozu. Dosad se otprilike četvrtina obvezala da će je podržati, na temelju javnih objava. Predsjednik Biden je podržao Harris kao svoju nasljednicu, ali on ne može prisiliti izaslanike da slijede njegov primjer.

Snažan utjecaj Bidena

"Bidenovo potvrđivanje Harris snažno je djelovalo na donatore da daju novac, kao i na izaslanike... da se na kraju založe za nju", rekao je Reutersu predsjednik Demokratskog nacionalnog odbora za financije Chris Korge, izaslanik s Floride.

"Budući da je on podržao potpredsjednicu, mislim da će do kraja radnog vremena u srijedu ona imati dovoljno obećanih izaslanika da pređe 50 posto podrške", kazao je Korge. Južna savezna država Tennessee postala je prva koja je obećala svojih 70 demokratskih delegata potpredsjednici, rekli su izvori Reutersu u nedjelju. Dvoje visokih dužnosnika kampanje izjavilo je da je cilj osigurati dostatnu podršku već do srijede, dok je drugi visoki izvor potvrdio da se „radi na tome“. Ured potpredsjednice i službeni stožer kampanje odbili su komentirati taj cilj.

Većina demokratskih izaslanika predana je Bidenu nakon državnih predizbora ove godine. Nakon objave povlačenja iz predsjedničke utrke, oni nisu vezani ni zakonom ni stranačkim pravilima nikoga poduprijeti. Odbor za pravila Nacionalne demokratske konvencije, u čijim je rukama velika moć i koji se sastaje u srijedu, iscrtava virtualni plan za odabir novog kandidata prije konvencije.