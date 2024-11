Kako će se riješiti kriza u Njemačkoj?: 'Novih izbora možda neće ni biti'

'Ovo je vrlo dramatična situacija. No u Njemačkoj postoji ta politička kultura da stranke imaju odgovornost za preuzimanje vlasti. Kod njih, kada se pregovaralo o koalicijskoj vladi, uvijek je nekako pritisak da se dogovori i da se ne ide na prijevremene izbore. Također, Njemačka ima, a po uzoru na njih imaju i Slovenci i Mađari, tzv. konstruktivno glasanje o nepovjerenju. To je zamišljeno za ovakve nekakve situacije kada padne vlada da se, bez da se ide na ove izbore, kod glasovanja o povjerenju, predloži neka nova alternativna vlada s nekom drugom većinom. To su oni predložili jer su se bojali nestabilnosti koja je postojala prije Drugog svjetskog rata i koja je na kraju krajeva dovela djelomično i do uspona nacizma. Cijela ova njemačka arkitektura nakon Drugog svjetskog rata zamišljena je na stabilnosti i ove priče da se ide na prijevremene izbore je vrlo rijetka. Scholz predlaže prijevremene izbore na proljeće, ali nije nemoguće da se smisli neko alternativno rješenje prije. A to alternativno rješenje bi moglo značiti vladu demokršćana, ali bi onda morali složiti veliku koaliciju sa SPD-om. Je li Scholz spreman na to? Teško', kaže nam tportalov komentator i politički analitičar Višeslav Raos.

Sve puklo oko ekonomije

FDP, odnosno liberali, definitivno više nisu dio njemačke vlade, u kojoj su sada samo ostali SPD i Zeleni. A sve je puklo oko ekonomije.

'Koalicija je pukla pod teretom vrlo različitih ekonomskih koncepata. Imamo s jedne strane taj imperativ zelene tranzicije, a s druge strane imamo snažnu njemačku industriju. Imamo liberale koji su tražili rasterećenje gospodarstva i imamo Zelene koji su imali ambiciozne planove, koji su vro intervenirajući u gospodarstvo. Scholz je to pokušavao balansirati koliko god je mogao, ali na kraju je to puklo. Puklo je djelomično i personalno, ali djelomično i baš sadržajno. Programski se nisu uspjeli posložiti do kraja', rekao je Raos.