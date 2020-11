Srbija pooštrila mjere: Kafići, restorani i trgovine mogu raditi do 21h. Brnabić poručila: Sljedeća mjera je zabrana kretanja...

Srbija od utorka uvodi oštrije epidemiološke mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom u toj zemlji, nakon što je u subotu zabilježila najveći broj novozaraženih od početka pandemije

To znači da nakon 21h neće moći raditi ni noćni klubovi u kojima se prethodnih dana okupljao veliki broj ljudi, unatoč upozorenjima tamošnjeg Stožera da su upravo noćni klubovi najveći rasadnici zaraze.

'Počevši od 17. studenog do 1. prosinca 2020. godine, radno vrijeme ugostiteljskih objekata, trgovina, trgovačkih centara i drugih maloprodajnih trgovačkih objekata, kazališta i kina, organizatora posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev radnog vremena ljekarni, benzinskih postaja u obavljanju djelatnosti prodaje goriva te ugostiteljskih i drugih objekata koji rade dostavu hrane, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21 do 5.00 narednog dana - navodi se u uredbi', donosi Blic.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je kako je prihvatila savjet struke da se uvedu oštrije mjere.

'Mjere se počinju primjenjivati od utorka 17. studenog do 1. prosinca, kada ćemo odlučiti trebaju li se pooštriti i produžiti, ali se nadam da to neće biti potrebno. Sljedeća mjera je zabrana kretanja, ali nismo za nju. Ako bude najneophodnije, nismo za to, znamo da je to sljedeća mjera, ali mislim da će današnja mjera dati rezultate, rekla je Ana Brnabić.