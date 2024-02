Južna Karolina danas presuđuje republikanskog predsjedničkog kandidata?

Trump je do sada pobijedio na izborima u Iowi, New Hampshireu i Nevadi, ali Haley tvrdi ostaje u utrci "do zadnjeg glasa" jer je uvjerena da Trump ne može pobijediti demokratskog kandidata, trenutnog predsjednika Joea Bidena, na izborima u studenome.

Potomkinja imigranata iz Indije, Haley je bila guvernerka Južne Karoline šest godina nakon čega se pridružila Trumpovoj administraciji i 2017. postala američka veleposlanica pri UN-u. U svojoj saveznoj državi nije nepopularna, ali je Trump mnogo popularniji. Većina analitičara vjeruje da će se Haley u slučaju teškog poraza u matičnoj državi ipak oprostiti od kandidature.