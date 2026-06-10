Jurili romobilima prometnom cestom u Osijeku, policija ih pronašla preko snimke

Dvojica 17-godišnjaka iz Osijeka prijavljena su nakon što su električnim romobilima vozili kolnikom podvožnjaka u Trpimirovoj ulici, jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Njihovu opasnu i protuzakonitu vožnju snimao je treći maloljetnik, a snimka je potom objavljena na društvenim mrežama
Policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske proveli su izvide te utvrdili identitet sudionika događaja. Prema policijskim navodima, dvojica 17-godišnjaka 7. lipnja oko 20 sati upravljala su električnim romobilima kolnikom podvožnjaka u Ulici kneza Trpimira, dok je njihov vršnjak cijeli događaj snimao, piše Jutarnji list.
Protiv dvojice maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Osijeku zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz prijedlog izricanja odgojne mjere.
Iz policije su ponovno upozorili na važnost poštivanja prometnih propisa, posebno kada je riječ o vozačima električnih romobila.
'Neodgovorno i rizično ponašanje u prometu može imati teške posljedice za same sudionike, ali i za ostale građane. Posebno ističemo kako objavljivanje i promoviranje opasnih ponašanja na društvenim mrežama može potaknuti druge osobe na oponašanje takvih postupaka, čime se dodatno ugrožava sigurnost u prometu', poručili su iz PU osječko-baranjske.
Dodali su kako će nastaviti s pojačanim nadzorom i poduzimanjem mjera protiv svih sudionika koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.
Policija zasad nije objavila hoće li se poduzimati mjere protiv mladića koji je snimao i objavio video, niti hoće li se u slučaj uključiti Hrvatski zavod za socijalni rad.