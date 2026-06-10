suluda vožnja

Jurili romobilima prometnom cestom u Osijeku, policija ih pronašla preko snimke

M. Šu.

10.06.2026 u 18:19

Snimka iz Osijeka
Snimka iz Osijeka Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
Bionic
Reading

Dvojica 17-godišnjaka iz Osijeka prijavljena su nakon što su električnim romobilima vozili kolnikom podvožnjaka u Trpimirovoj ulici, jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Njihovu opasnu i protuzakonitu vožnju snimao je treći maloljetnik, a snimka je potom objavljena na društvenim mrežama

Policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske proveli su izvide te utvrdili identitet sudionika događaja. Prema policijskim navodima, dvojica 17-godišnjaka 7. lipnja oko 20 sati upravljala su električnim romobilima kolnikom podvožnjaka u Ulici kneza Trpimira, dok je njihov vršnjak cijeli događaj snimao, piše Jutarnji list.

Protiv dvojice maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Osijeku zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz prijedlog izricanja odgojne mjere.

Iz policije su ponovno upozorili na važnost poštivanja prometnih propisa, posebno kada je riječ o vozačima električnih romobila.

'Neodgovorno i rizično ponašanje u prometu može imati teške posljedice za same sudionike, ali i za ostale građane. Posebno ističemo kako objavljivanje i promoviranje opasnih ponašanja na društvenim mrežama može potaknuti druge osobe na oponašanje takvih postupaka, čime se dodatno ugrožava sigurnost u prometu', poručili su iz PU osječko-baranjske.

Dodali su kako će nastaviti s pojačanim nadzorom i poduzimanjem mjera protiv svih sudionika koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.

Policija zasad nije objavila hoće li se poduzimati mjere protiv mladića koji je snimao i objavio video, niti hoće li se u slučaj uključiti Hrvatski zavod za socijalni rad.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
oglasili se na fejsu

oglasili se na fejsu

VIDEO HDZ žestoko udario po Kekin i Benčić
NOVI ADUT TEHERANA

NOVI ADUT TEHERANA

Novo iransko vodstvo preuzima odvažan rizik koji su njihovi prethodnici dosljedno izbjegavali
proglašen krivim

proglašen krivim

Glavaš se oglasio o presudi: Taj sud je potpuno nepotreban, idemo i do Strasbourga

najpopularnije

Još vijesti