Jurili romobilima prometnom cestom u Osijeku, policija ih pronašla preko snimke

Policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske proveli su izvide te utvrdili identitet sudionika događaja. Prema policijskim navodima, dvojica 17-godišnjaka 7. lipnja oko 20 sati upravljala su električnim romobilima kolnikom podvožnjaka u Ulici kneza Trpimira, dok je njihov vršnjak cijeli događaj snimao, piše Jutarnji list.

Protiv dvojice maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Osijeku zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz prijedlog izricanja odgojne mjere.

Iz policije su ponovno upozorili na važnost poštivanja prometnih propisa, posebno kada je riječ o vozačima električnih romobila.

'Neodgovorno i rizično ponašanje u prometu može imati teške posljedice za same sudionike, ali i za ostale građane. Posebno ističemo kako objavljivanje i promoviranje opasnih ponašanja na društvenim mrežama može potaknuti druge osobe na oponašanje takvih postupaka, čime se dodatno ugrožava sigurnost u prometu', poručili su iz PU osječko-baranjske.

Dodali su kako će nastaviti s pojačanim nadzorom i poduzimanjem mjera protiv svih sudionika koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.

Policija zasad nije objavila hoće li se poduzimati mjere protiv mladića koji je snimao i objavio video, niti hoće li se u slučaj uključiti Hrvatski zavod za socijalni rad.