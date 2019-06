PPK u uređenje farme junadi Šumbar uložio 18 milijuna kuna

PPK karlovačka mesna industrija završila je 18 milijuna kuna vrijednu investiciju u farmu junadi Šumbar u Rečici, provedenu s ciljem kvalitetnijeg poslovanja i dobrobiti životinja. U sklopu ovoga ulaganja realiziran je i projekt ekološki prihvatljivog zbrinjavanja i smanjenja štetnog utjecaja stajskog gnoja na okoliš, a zamijenjena su i krovišta te vrata na objektima za držanje junadi

'Plan nam je razvijati primarnu proizvodnju u svrhu osiguravanja što više kvalitetne domaće sirovine za naše proizvode, a ovaj je projekt bio ključan preduvjet za proširenje uzgojnih kapaciteta koje planiramo u bliskoj budućnosti. Do kraja iduće godine cilj nam je udvostručiti kapacitet junadi na farmi Šumbar, ali i na ostalim farmama junadi u sustavu Grupe Pivac. Sadašnji kapacitet naših farmi u okolici Karlovca i Pitomače te farmi naših kooperanata iznosi 7.500 grla, a širenjem kapaciteta ovih i otvaranjem nove farme u okolici Pisarovine planiramo doći do 15.000 junadi godišnje. Time bismo ostvarili samodostatnost, odnosno zadovoljili cjelokupne potrebe za junećim mesom, i to ne samo na razini PPK, već svih tvrtki u sustavu Grupe Pivac', naglasio je Igor Miljak, predsjednik Uprave PPK karlovačke mesne industrije.

Doprinos gospodarskom razvoju

Damir Jelić, župan Karlovačke županije istaknuo je kako su ovakvi projekti ključni za uspješnost čitave lokalne zajednice.

'Uz stabilne tvrtke kao što su PPK i cijela Grupa Pivac koje kontinuirano ulažu u razvoj znanosti i primjenu najnovijih tehnologija u proizvodnju, Ministarstvo koje potiče razvoj domaće poljoprivrede te Grad Karlovac i Karlovačku županiju uspješnost suradnje je zajamčena. Ovakvi projekti od iznimnog su značaja za lokalnu zajednicu, jer oni omogućuju sigurna radna mjesta i nova zapošljavanja što u konačnici znači i ostanak ljudi u ovom kraju', naglasio je Jelić.

Krešimir Ivančić, pomoćnik ministra poljoprivrede, zaključio je da investicije poput ove potvrđuju vrijednost Zajedničke poljoprivredne politike i dobrobiti koje ona čini u ruralnim područjima Republike Hrvatske.

'Ne samo kroz poboljšanje uvjeta proizvodnje i smanjenje troškova, već i dostizanje značajnih standarda u pogledu zaštite okoliša, zapošljavanje te u konačnici utjecaj na gospodarstvo Karlovačke županije i cijele RH. Zbog ovakvih primjera trudit ćemo se da novca iz EU blagajne u budućem razdoblju bude još i više', poručio je Ivančić.

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić osvrnuo se na važnost PPK karlovačke mesne industrije u gospodarskoj slici grada.

'Grad Karlovac podržava svaku investiciju koja stvara prostor za otvaranje novih radnih mjesta. Pozdravljamo uspješno poslovanje PPK karlovačke mesne industrije, koja definitivno doprinosi gospodarskom razvoju grada Karlovca', izjavio je prilikom otvorenja gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.