Slavonac nakon godina u inozemstvu vratio se u Rijeku i otvorio obrt: Brzo sam se snašao

Više od godinu dana Dinko Crnogatić uspješno vodi svoj obrt. Kao električar tražen je u svakom kutku Primorsko goranske županije.

'Grad u kojem ne poznajem nikoga, gdje sam smatrao da mi treba godinu dana vremena da bih stekao nešto. To se na moju sreću dosta brzo desilo, to je brzo krenulo po nekim preporukama gdje sam odradio početne poslove, da je došlo do toga da imam jako brzo dovoljno posla da bih mogao živjeti od toga', rekao je Dinko Crnogatić za HTV.

Iz medija je čuo za program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Biram Hrvatsku" još prije pet godina. Bio je skeptičan, ali rođenje dijeteta potaknulo ga je na to.