Jug SAD-a prekriven ledom nakon povijesne zimske oluje

Pojas hladnoće proteže se od Houstona preko New Orleansa i floridskog Panhandlea do obale Karolina, blokirajući putnike na zatvorenim autocestama i dovodeći gradove gotovo do zastoja od utorka, sa snijegom, susnježicom i ledenom kišom.

Zimska oluja preko noći je dospjela na more nakon što je ostavila rekordne nakupine snijega diljem regije. U Miltonu na Floridi palo je 23 cm snijega, dok je New Orleans prekriven slojem od 20 cm snijega, a 23 cm napadalo je na dijelovima Outer Banksa u Sjevernoj Karolini.

Yancy Roberts, prodavač u trgovini Freret Hardware u New Orleansu, rekao je da je u četvrtak ujutro hodao osam blokova do posla kroz hrpe snijega, klizeći po ledu, te da je jednom pao na poledici koju nije vidio. 'Grad se još nije otopio', rekao je.