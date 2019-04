Ježić ispričao na sudu koje je sve troškove podmirivao za Sanadera

Roberta Ježića na Županijskom sudu, u postupku protiv bivšeg premijera Ive Sanadera i prvog čovjeka mađarskog Mola Zsolta Hernadija u aferi Ina-Mol, duže od dva i pol sata ispitivao Hernadijev britanski odvjetnik William Boyce

Kada je sutkinja Ježića upitala zašto Sanaderu nije isplatio barem 10.000 eura on je ustvrdio da je on znao za Sanadera podmirivati druge troškove.

'Na Sanaderovo traženje platio sam 2010. oko 250.000 eura za troškove putovanja, najam stana i poslovnog prostora u New Yorku za dečka kćeri gospodina Sanadera. Podveli smo to kao troškove projekta otvaranja našeg predstavništva u New Yorku. Račune je podmirila moja tvrtka ABC Holding, a to je ista ona tvrtka preko koje je kupljen blindirani BMW za HDZ. O tome imam svu dokumentaciju i donijet ću je sljedeći put, izjavio je Ježić, dodajući da je u njihovim međusobnim odnosima bilo niz zahtjeva sa Sanaderove strane, a da nisu bili beznačajni ni troškovi niza ručkova i večera koje je on kontinuirano plaćao', ispričao je Ježić.

Na pitanje zašto to dosad nije spomenuo odgovorio je kako ga za to nitko nije pitao.