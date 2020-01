Smijenjeni šef Srebrnjaka pokazao nalaz inspekcije i uz Bandića prozvao i Kujundžića: Smetamo im zbog bolnice u Blatu i žičare

Boro Nogalo, bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak koji je u prosincu prošle godine smijenjen nakon sumnjivog manevra zagrebačke gradske uprave koja ga je optužila za kršenje zakona i nadriliječništvo, gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2 Hrvatske radiotelevizije. U emisiji je ponovno odbacio optužbe zagrebačkog gradonačelnika i šefice Upravnog vijeća bolnice Ane Stavljenić Rukavine, te dodao da je, uz Bandića, njegov projekt nove bolnice zasmetao i ministru zdravstva Milanu Kujundžiću

'Ono što se događa jest totalno suludo. Mi s ovim projektom dobivamo 15 tisuća kvadrata, dobivamo bolnicu četiri puta veću nego je to Srebrnjak. Ovom bolnicom riješavamo sve probleme u gradu Zagrebu, što se tiče pedijatrije. Danas se radi i preko 2 tisuće kvadrata na Rebru. Što se tiče projekta u Blatu, znam da Dječja bolnica u Klaićevoj nema primjerene uvjete. Ovo što se sada radi bez inputa, koja bolnica prelazi u Blato, koliko će biti kvadrature, što će se raditi na Srebrnjaku? Mi želimo biti bolnica za pluća, srce, imunologiju, uho-grlo-nos, i ako smo već sada centar izvrznosti, nema nikakvog razloga da se te djelatnosti rade u nekoj drugoj bolnici. U cijeloj toj priči nema komunikacije, mi nismo nikada sjeli s ministrom. Cijela je priča vrlo protuzakonita, traljava i amaterski odrađena, da meni nije jasno da su se uopće u to upustili', rekao je Nogalo te najavio da će apelirati na čelne ljude države da se taj problem pokuša riješiti.

Upitan u kakvim je odnosima bio s gradonačelnikom Milanom Bandićem , Nogalo je rekao: 'Ja sam postavljen za ravnatelja 1997. prije Bandićevog dolaska. Djecu nitko posebno ne šljivi, mi smo bili mala bolnica i pustili su me da radim. Nitko se nije ni javljao na natječaje za reizbor ravnatelja, gradonačelnik je išao svojim putem, ja svojim. No, onog trenutka kad se u priču umiješalo zemljište na Brestovcu kao i Blato, postali smo interesantni'.

'Jasno je da je jedina mjerodavna inspekcija ona Ministarstva zdravstva. Zašto ovaj dokument ne izlazi u javnost, nije mi jasno. U vremenu kad smo postali najuspješnija bolnica dolazi do ovakve smjene. Sva ova priča nije borba da se ja vratim na mjesto ravnatelja - znam s kakvim ljudima kontaktiram, znam tko je iznad mene i znam da od toga nema ništa. No konačno netko mora nešto javno reći i boriti se za djecu', rekao je Nogalo .

U emisiji je nekoliko minuta govorila i Ana Stavljenić Rukavina, koja je ponovila već poznate optužbe o nadriliječništvu, kao i tvrdnje da Srebrnjak nije imao odgovarajuće uvjete za liječenje djece, pozivajući se na ranije rješenje inspekcije.

'Indikatori da se nešto događa u poslovanja bolnice, jesu rezultati poslovanja za 2019. godinu, gdje smo mi u travnju ili svibnju imali značajan minus u našem poslovanju plus obavijesti o eventualnim sudskim tužbama od strane naših dobavljača, kojima nismo plaćali dugi niz mjeseci. Drugi razlog zbog čega smo potaknuti na ocjenu rada ravnatelja bolnice jest odbijenica Ministarstva zdravstva da financira 22 specijalizacije koje su namijenjene za Centar za translacijsku medicinu. Kontrola 2015., 2016., 2018., su doista ukazale na značajan niz neprihvatljivih postupaka vezanih uz poslovanje i ugovor s HZZO-om. Dok je doktor Nogalo nama na Upravnom vijeću objašnjavao da HZZO ne plaća sve račune jer se radi o prekoračenju postupaka za dječje pacijente, iznad onog limita koje sve bolnice imaju kod ugovaranja, kontrola HZZO-a ukazala je na nešto drugo. Da se radi o postupcima u liječenju djece koji nisu odobreni od strane Ministarstva zdravstva i koju provodi, nažalost, pune četiri godine. Radi se o uslugama iz područja kirurgije, otorinolaringologije koji su se provodili četiri godine, a da bolnica za to nije imala odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravstva. Mi smo prvi puta dobili u ruke te nalaze i izvještaje kontrolnih postupaka u vrijeme nekoliko dana nakon razrješenja doktora Nogala. I to na naše traženje prema HZZO-u', rekla je Stavljenić Rukavina.

Nogalo joj je uzvratilo da je 'prespavala 2014. i 2015. kad je osobno dovodila otorinolaringologe u bolnicu' te ponovio da je najnoviji nalaz inspekcije jedini mjerodavan.