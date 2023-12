Jedete nezdravo kad ste pod stresom? Posljedice su puno gore nego što se mislilo

Mnogi ljudi u stresnim situacijama traže spas u nezdravoj hrani, no to može smanjiti dotok krvi u mozak i uzrokovati lošiju kardiovaskularnu funkciju, pokazalo je novo istraživanje. Nadalje, sve to onda ima negativan učinak na mentalno zdravlje i kognitivne sposobnosti osobe, a povećava se i rizik od srčanih bolesti.

Kako je rekao profesor Jet Veldhuijzen van Zanten za Guardian, zapanjujuća je razlika u tijeku oporavka od stresa kad jedemo masnu hranu i kad je ne jedemo za vrijeme stresnog razdoblja. Za ljude koji već imaju povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti učinci bi mogli biti još ozbiljniji.