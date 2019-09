Je li Vlada kapitulirala pred sindikatima? Evo što na to kaže Plenković

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da je prihvaćanje prijedloga Građanske inicijative "67 je previše" važna odluka, da će se zakonskim izmjenama apsolvirati ono što je bilo problematično te kako smatra da je postignut pravi balans, a da je mirovinska reforma već imala pozitivne učinke.

"Poruka koju smo mi poslali kao Vlada je da smo upravo učinili više, ne Vlada kao politika, nego institucije koje su za to nadležne, i Državno odvjetništvo i policija, na istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, koji se osobito odnose na područje Vukovara, koje je samo po sebi najosjetljivije. Mislim da kada gledamo cjelinu da stvari idu upravo u smjeru da se teži prema istini, znamo da ratni zločini ne zastarijevaju, tko treba odgovarat će, a istodobno moramo graditi ozračje koje ide prema pomirbi, uključivosti i gledanju naprijed, to je politika koju vodimo i iza koje stojimo", rekao je Plenković.

Na Općinskome sudu u Vukovaru u srijedu je počeo ponovljeni sudski postupak protiv vukovarskoga branitelja Marijana Živkovića zbog razbijanja dvojezične ploče na zgradi Policijske postaje u rujnu 2013.

Na novinarsko pitanje o Penavinim navodima o potrebnoj revoluciji i pojavi novoga "crnog labuda", Plenković je odgovorio kako nije to vidio i da će se to rješavati unutarstranački. Novinar je na to rekao kako se Penava praktički odmetnuo, a Plenković je odgovorio kako će s njim razgovarati. "Naći ćemo se, pa ćemo vidjeti što to on točno misli o svemu tome", rekao je.

O današnjoj nepravomoćnoj oslobađajućoj presudi Božidaru Kalmeti Plenković je rekao da je vidio tu vijest, da ju je pročitao.

Na pitanje kakvu sliku to ostavlja na HDZ, Plenković je odgovorio da je HDZ, ovakav kakav jest, jako dobar i da radi dobro za zemlju te da će direktor "3. maja" Edi Kučan to i potvrditi.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti u povodu početka radova na izgradnji nove bolnice na Sušaku i sastao se s predstavnicima Sveučilišta u Rijeci. Nakon sastanka s predstavnicima "3. maja" i radnika, sastao se i s riječkim nadbiskupom Ivanom Devčićem.